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Россиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Россиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью
Россиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Россиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью
Российские спортсменки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T21:38
2026-08-03T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Российские спортсменки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба олимпийского комитета России.В аналогичной дисциплине у мужчин Егор Громадский и Петр Борщев тоже были близки к медалям, но в итоге оказались вне пьедестала, взяв пятое место. Тройку лучших у мужчин составили Франция, Литва и Чехия.Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, сообщал ранее в понедельник Олимпийский комитет России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне взяли серебро Чемпиона Европы по водным видам спортаРоссиянка взяла золото чемпионата Европы по академической греблеУЕФА требует отставки президента ФИФА
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спорт, россия, соревнования, награды, новости
Россиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью

Российские спортсменки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионата Европы по пятиборью

21:38 03.08.2026
 
© Олимпийский комитет РоссииРоссиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью
Россиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью
© Олимпийский комитет России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Российские спортсменки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба олимпийского комитета России.
"В первый же день чемпионата Европы по современному пятиборью в Стамбуле – первого турнира, на котором сборная России после паузы выступает под своим флагом, команда оказалась на пьедестале – Виктория Сазонова и Амина Тагирова стали бронзовыми призерами в женской эстафете", – сообщили в Олимпийском комитете.
В аналогичной дисциплине у мужчин Егор Громадский и Петр Борщев тоже были близки к медалям, но в итоге оказались вне пьедестала, взяв пятое место. Тройку лучших у мужчин составили Франция, Литва и Чехия.
Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, сообщал ранее в понедельник Олимпийский комитет России.
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