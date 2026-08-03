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Россиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью
Россиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Россиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью
Российские спортсменки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T21:38
2026-08-03T21:38
2026-08-03T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Российские спортсменки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью, который проходит в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба олимпийского комитета России.В аналогичной дисциплине у мужчин Егор Громадский и Петр Борщев тоже были близки к медалям, но в итоге оказались вне пьедестала, взяв пятое место. Тройку лучших у мужчин составили Франция, Литва и Чехия.Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, сообщал ранее в понедельник Олимпийский комитет России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне взяли серебро Чемпиона Европы по водным видам спортаРоссиянка взяла золото чемпионата Европы по академической греблеУЕФА требует отставки президента ФИФА
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Россиянки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате Европы по пятиборью
Российские спортсменки завоевали бронзу в эстафете на Чемпионата Европы по пятиборью