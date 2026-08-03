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Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром
Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром
Украинские беспилотники атаковали складской комплекс во Владимирской области, на объекте вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T07:57
2026-08-03T07:57
2026-08-03T07:57
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали складской комплекс во Владимирской области, на объекте вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.Людей эвакуировали, на месте работают оперативные службы, добавил Авдеев.Накануне в Саратовской области в результате воздушной атаки ВСУ погибли два человека. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.В тот же день в Удмуртии три человека погибли и двое, в том числе ребенок, получили ранения из-за атаки беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще двеДрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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атаки всу, владимирская область, александр авдеев, новости сво, пожар, происшествия
Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром
БПЛА атаковали складской комплекс во Владимирской области – вспыхнул пожар