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Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром
Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром
Украинские беспилотники атаковали складской комплекс во Владимирской области, на объекте вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T07:57
2026-08-03T07:57
атаки всу
владимирская область
александр авдеев
новости сво
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали складской комплекс во Владимирской области, на объекте вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.Людей эвакуировали, на месте работают оперативные службы, добавил Авдеев.Накануне в Саратовской области в результате воздушной атаки ВСУ погибли два человека. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.В тот же день в Удмуртии три человека погибли и двое, в том числе ребенок, получили ранения из-за атаки беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще двеДрон ВСУ атаковал соединяющую все энергоблоки ЗАЭС галерею
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РИА Новости Крым
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атаки всу, владимирская область, александр авдеев, новости сво, пожар, происшествия
Разрушения и пожар: БПЛА атаковали складской комплекс под Владимиром

БПЛА атаковали складской комплекс во Владимирской области – вспыхнул пожар

07:57 03.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали складской комплекс во Владимирской области, на объекте вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
"В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар", - написал он в своем канале в МАКС.
Людей эвакуировали, на месте работают оперативные службы, добавил Авдеев.
Накануне в Саратовской области в результате воздушной атаки ВСУ погибли два человека. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
В тот же день в Удмуртии три человека погибли и двое, в том числе ребенок, получили ранения из-за атаки беспилотников ВСУ.
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Атаки ВСУВладимирская областьАлександр АвдеевНовости СВОПожарПроисшествия
 
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