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"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам
"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам - РИА Новости Крым, 03.08.2026
"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам
В Нижнегорском районе Крыма полицейские задержали 22-летнего жителя Кабардино‑Балкарской Республики, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам. Об РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T14:00
2026-08-03T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма полицейские задержали 22-летнего жителя Кабардино‑Балкарской Республики, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В настоящее время фигурант дела находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве: житель Кабардино‑Балкарской Республики оказался пособником дистанционных преступников, которые обманули 84-летнюю пенсионерку из Нижнегорского района, рассказали в ведомстве.В ходе следственных действий установлено, что пенсионерке позвонили, звонившая представилась племянницей, эмоционально сообщила, что стала виновницей аварии, и что на лечение пострадавшего водителя с нее требуют 1,5 миллиона рублей.Еще через некоторое время пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пожилую женщину в необходимости срочно передать деньги пострадавшей стороне, чтобы уберечь "племянницу" от уголовщины. Поверив мошенникам, пенсионерка отдала им 820 тысяч рублей сбережений - деньги положила в прозрачный пакет и отдала курьеру.На допросе молодой мужчина признался, что нашел "работу" в одном из мессенджеров. От него лишь требовалось прибыть по указанному адресу и забрать у пенсионерки сверток с деньгами. Затем на такси он доставил пакет в Симферополь и оставил его в заранее оговоренном месте. За "работу" получил 4 тысячи рублей.Ранее в Крыму сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемыМошенники уходят в детские игры – какие риски есть в КрымуВыполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам
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мошенничество, новости крыма, крым, происшествия, мвд по республике крым
"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам
В Крыму задержали жителя Кабардино-Балкарии по подозрению в пособничестве мошенникам
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма полицейские задержали 22-летнего жителя Кабардино‑Балкарской Республики, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В настоящее время фигурант дела находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве: житель Кабардино‑Балкарской Республики оказался пособником дистанционных преступников, которые обманули 84-летнюю пенсионерку из Нижнегорского района, рассказали в ведомстве.
В ходе следственных действий установлено, что пенсионерке позвонили, звонившая представилась племянницей, эмоционально сообщила, что стала виновницей аварии, и что на лечение пострадавшего водителя с нее требуют 1,5 миллиона рублей.
Еще через некоторое время пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пожилую женщину в необходимости срочно передать деньги пострадавшей стороне, чтобы уберечь "племянницу" от уголовщины. Поверив мошенникам, пенсионерка отдала им 820 тысяч рублей сбережений - деньги положила в прозрачный пакет и отдала курьеру.
"По горячим следам сотрудниками ОМВД России по Нижнегорскому району был задержан подозреваемый в совершении преступления – ранее не судимый 22‑летний житель Кабардино‑Балкарской Республики, находившийся в Симферополе на обучении", - сообщили в МВД.
На допросе молодой мужчина признался, что нашел "работу" в одном из мессенджеров. От него лишь требовалось прибыть по указанному адресу и забрать у пенсионерки сверток с деньгами. Затем на такси он доставил пакет в Симферополь и оставил его в заранее оговоренном месте. За "работу" получил 4 тысячи рублей.
Ранее в Крыму сотрудники полиции задержали курьера
дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей.
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