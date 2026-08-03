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"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам

"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам - РИА Новости Крым, 03.08.2026

"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам

В Нижнегорском районе Крыма полицейские задержали 22-летнего жителя Кабардино‑Балкарской Республики, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам. Об РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T14:00

2026-08-03T14:00

2026-08-03T14:00

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма полицейские задержали 22-летнего жителя Кабардино‑Балкарской Республики, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В настоящее время фигурант дела находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве: житель Кабардино‑Балкарской Республики оказался пособником дистанционных преступников, которые обманули 84-летнюю пенсионерку из Нижнегорского района, рассказали в ведомстве.В ходе следственных действий установлено, что пенсионерке позвонили, звонившая представилась племянницей, эмоционально сообщила, что стала виновницей аварии, и что на лечение пострадавшего водителя с нее требуют 1,5 миллиона рублей.Еще через некоторое время пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пожилую женщину в необходимости срочно передать деньги пострадавшей стороне, чтобы уберечь "племянницу" от уголовщины. Поверив мошенникам, пенсионерка отдала им 820 тысяч рублей сбережений - деньги положила в прозрачный пакет и отдала курьеру.На допросе молодой мужчина признался, что нашел "работу" в одном из мессенджеров. От него лишь требовалось прибыть по указанному адресу и забрать у пенсионерки сверток с деньгами. Затем на такси он доставил пакет в Симферополь и оставил его в заранее оговоренном месте. За "работу" получил 4 тысячи рублей.Ранее в Крыму сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, который обманным путем забрал у 75-летнего мужчины 2,4 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Давят на эмоции: как мошенники втягивают детей в преступные схемыМошенники уходят в детские игры – какие риски есть в КрымуВыполнил просьбу друга: в Севастополе 16-летний подросток помог мошенникам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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