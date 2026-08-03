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Проблемы с логистикой не повлияли на ход благоустройства территорий в Крыму - минЖКХ

Проблемы с логистикой не повлияли на ход благоустройства территорий в Крыму - минЖКХ - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Проблемы с логистикой не повлияли на ход благоустройства территорий в Крыму - минЖКХ

Проблемы с логистикой и топливом не повлияли на ход работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T07:03

2026-08-03T07:03

2026-08-03T07:03

благоустройство

городская среда

национальный проект "инфраструктура для жизни"

реализация нацпроектов в крыму

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Проблемы с логистикой и топливом не повлияли на ход работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Евгений Швецов.Гость студии отметил, что в июне и июле в связи со сложившейся ситуацией в регионе с поставкой топлива и затрудненной логистикой на некоторых объектах благоустройства возникли проблемы со своевременной поставкой малых архитектурных форм, асфальтобетонной смеси и битума. Как пояснил Швецов, в основном это коснулось северных районов Крыма."По каждому из таких объектов, у нас их 18, проработали отдельно с руководством муниципальных образований, и с подрядчиками – продлили сроки выполнения работ по благоустройству. На сегодняшний день благодаря совместным согласованным действиям руководства и правительства Республики Крым, сотрудников и руководства Министерства ЖКХ, администрации муниципальных образований и подрядчиков все проблемные вопросы закрыты, и работы на всех объектах возобновлены в полном объеме", – подчеркнул спикер.Евгений Швецов также добавил, что всего в текущем году запланировано благоустроить 196 территорий, из них – 48 общественных и 148 дворовых территорий."На 159 объектах работы по благоустройству полностью завершены. Это 35 общественных территорий и 124 дворовых. В 10 муниципальных образованиях Крыма все запланированные на 2026 год работы по благоустройству уже завершены полностью. Это Алушта, Саки, Черноморский, Советский, Симферопольский, Раздольненский, Первомайский, Красноперекопский, Кировский и Белогорский районы", – перечислил гость эфира.В данное время на стадии реализации, по информации спикера, находятся объекты, благоустраиваемые в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по итогам голосования прошлого года.Из 37 объектов благоустройства, на которых в настоящее время продолжаются работы, обозначил он, на 18 объектах они идут с некоторым отставанием от первоначальных сроков. Такие объекты есть в девяти муниципальных образованиях – в городах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Судак, а также Красногвардейском, Джанкойском, Нижнегорском и Сакском районах Крыма."Это связано с проблемами логистического характера и с перебоями в поставке топлива. В настоящее время по всем этим объектам проблемные вопросы решены, работы подрядчиками возобновлены. Как уверяют главы территорий, все эти работы, которые были запланированы на 2026 год, удастся завершить в срок", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утвердили новые правила благоустройстваОжидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь"Зеленый ковер": в Ялте высадили гигантские хосты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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