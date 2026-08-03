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Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи
Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 10 августа включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T16:22
2026-08-03T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 10 августа включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, напомнили в пресс-службе.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.С 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозок в поездах, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минутЖ/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человекВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездам
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РИА Новости Крым
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4.7
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гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", крым, новости крыма, логистика, транспорт
Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи

Поезда "Таврия" будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа

16:22 03.08.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Расписание поездов "Таврия" в Крым и из Крыма - изменение маршрута
Расписание поездов Таврия в Крым и из Крыма - изменение маршрута
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 10 августа включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно. О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже", - говорится в сообщении.
Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, напомнили в пресс-службе.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозок в поездах, сообщалось ранее.
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"КрымНовости КрымаЛогистикаТранспорт
 
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