https://crimea.ria.ru/20260803/poezda-v-krym-prodolzhat-kursirovat-do-kerchi-1158206402.html

Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи

Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи

Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 10 августа включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T16:22

2026-08-03T16:22

2026-08-03T16:22

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

крым

новости крыма

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 10 августа включительно. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, напомнили в пресс-службе.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.С 1 сентября в России вступают в силу новые правила перевозок в поездах, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минутЖ/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человекВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", крым, новости крыма, логистика, транспорт