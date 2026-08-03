https://crimea.ria.ru/20260803/pod-vladimirom-atakovan-sklad-wildberries--1158191658.html
Под Владимиром атакован склад Wildberries
Под Владимиром атакован склад Wildberries - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Под Владимиром атакован склад Wildberries
ВСУ атаковали склад Wildberries во Владимирской области, прием и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщили в компании. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T08:31
2026-08-03T08:31
2026-08-03T08:40
wildberries
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали склад Wildberries во Владимирской области, прием и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщили в компании.В понедельник утром губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке на складской комплекс в Собинском округе, есть разрушения и пожар, ранен мужчина.В WB добавили, что на месте работают пожарные расчеты. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФWildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУВ Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушка
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wildberries , атаки всу, владимирская область, новости сво, пожар, происшествия, новости
Под Владимиром атакован склад Wildberries
Под Владимиром ВСУ атаковали склад Wildberries - заявление компании
08:31 03.08.2026 (обновлено: 08:40 03.08.2026)