https://crimea.ria.ru/20260803/novyy-etap-peregovorov-po-ukraine-est-li-perspektivy-1158200789.html

Новый этап переговоров по Украине: есть ли перспективы

Новый этап переговоров по Украине: есть ли перспективы - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Новый этап переговоров по Украине: есть ли перспективы

Тактика США вести переговоры по украинскому урегулированию с позиции силы по отношению к России никогда не приведет к заключению мирного соглашения. Такое... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T17:30

2026-08-03T17:30

2026-08-03T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Тактика США вести переговоры по украинскому урегулированию с позиции силы по отношению к России никогда не приведет к заключению мирного соглашения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен приложить дипломатические усилия для возобновления трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.Политолог отметил, что Запад и Киев обсуждают только гарантии для Украины, но ни слова не говорят о гарантиях для России. С таким подходом достичь мира невозможно, уверен эксперт.По мнению аналитика, переговоры без гарантий достигнутого результата – всего лишь помощь Украине в продолжении войны, которую она уже проиграла.США ставят перед собой задачу именно вести переговоры, а не добиться конкретного результата, полагает эксперт."У (президента США Дональда) Трампа на носу выборы. Если в результате этих выборов его партия потеряет большинство в обеих палатах Конгресса, тогда Трампа ждет импичмент. А чтобы за него голосовали, нужно показывать успехи. Переговоры России с Украиной – это успех Трампа. Результат никому не интересен", – подытожил Журавлев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликтаКогда закончится СВО – прогноз экспертаЗеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, украина, сша, дональд трамп, переговоры, дмитрий журавлев, политика