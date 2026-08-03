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Новый этап переговоров по Украине: есть ли перспективы - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Новый этап переговоров по Украине: есть ли перспективы
Новый этап переговоров по Украине: есть ли перспективы - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Новый этап переговоров по Украине: есть ли перспективы
Тактика США вести переговоры по украинскому урегулированию с позиции силы по отношению к России никогда не приведет к заключению мирного соглашения. Такое... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T17:30
2026-08-03T18:21
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переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Тактика США вести переговоры по украинскому урегулированию с позиции силы по отношению к России никогда не приведет к заключению мирного соглашения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен приложить дипломатические усилия для возобновления трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.Политолог отметил, что Запад и Киев обсуждают только гарантии для Украины, но ни слова не говорят о гарантиях для России. С таким подходом достичь мира невозможно, уверен эксперт.По мнению аналитика, переговоры без гарантий достигнутого результата – всего лишь помощь Украине в продолжении войны, которую она уже проиграла.США ставят перед собой задачу именно вести переговоры, а не добиться конкретного результата, полагает эксперт."У (президента США Дональда) Трампа на носу выборы. Если в результате этих выборов его партия потеряет большинство в обеих палатах Конгресса, тогда Трампа ждет импичмент. А чтобы за него голосовали, нужно показывать успехи. Переговоры России с Украиной – это успех Трампа. Результат никому не интересен", – подытожил Журавлев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликтаКогда закончится СВО – прогноз экспертаЗеленский хочет провести встречу по Украине с Россией и США до осени
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россия, новости, украина, сша, дональд трамп, переговоры, дмитрий журавлев, политика
Новый этап переговоров по Украине: есть ли перспективы

Без гарантий для России переговоры по Украине будут обречены на провал – политолог

17:30 03.08.2026 (обновлено: 18:21 03.08.2026)
 
© РИА Новости КрымТрехсторонние переговоры России, Украины и США
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Тактика США вести переговоры по украинскому урегулированию с позиции силы по отношению к России никогда не приведет к заключению мирного соглашения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен приложить дипломатические усилия для возобновления трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.

"Западные политики считают, что главное – именно заставить Россию пойти на мир. Заставить если не санкциями, то передачей Украине тяжелых вооружений и помощи в нанесении ударов по нашим тылам. Логика их такая: мы заведомо виноваты, они заведомо правы. Вести переговоры в этой логике можно, но договор заключить нельзя", – сказал Журавлев.

Политолог отметил, что Запад и Киев обсуждают только гарантии для Украины, но ни слова не говорят о гарантиях для России. С таким подходом достичь мира невозможно, уверен эксперт.

"Кто гарантирует нам, что украинская сторона выполнит соглашение? Даже так сформулируем: а кто помнит, чтобы украинская сторона хоть раз выполнила какое-то соглашение? Не было таких случаев. Все говорят о гарантиях для Украины, и никто не говорит о гарантиях для России. И какой смысл в этом случае договариваться?", – указал Журавлев.

По мнению аналитика, переговоры без гарантий достигнутого результата – всего лишь помощь Украине в продолжении войны, которую она уже проиграла.
США ставят перед собой задачу именно вести переговоры, а не добиться конкретного результата, полагает эксперт.
"У (президента США Дональда) Трампа на носу выборы. Если в результате этих выборов его партия потеряет большинство в обеих палатах Конгресса, тогда Трампа ждет импичмент. А чтобы за него голосовали, нужно показывать успехи. Переговоры России с Украиной – это успех Трампа. Результат никому не интересен", – подытожил Журавлев.
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РоссияНовостиУкраинаСШАДональд ТрампПереговорыДмитрий ЖуравлевПолитика
 
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