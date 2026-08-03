https://crimea.ria.ru/20260803/novosti-svo-chto-proizoshlo-za-sutki-na-linii-fronta-1158198906.html

Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта

Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта

За минувшие сутки армия России продвинулась в глубину обороны противника, уничтожила десятки вражеских батальонов и штурмовых полков. Потери врага – 1295... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T13:37

2026-08-03T13:37

2026-08-03T13:37

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России продвинулась в глубину обороны противника, уничтожила десятки вражеских батальонов и штурмовых полков. Потери врага – 1295 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Север" разгромили формирования и бригады ВСУ в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства. Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Харьковской и Донецкой Народной Республике. Киев потерял свыше 210 солдат, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям врага в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял 175 военных, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожили штурмовые бригады и полки в Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военных, боевая бронированная машина, автомобиль и станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства. Подразделения группировки "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Запорожской области. Киев потерял более 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Бойцы "Днепра" ликвидировали формирования механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы. Также оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном мореЕще два населенных пункта в Харьковской области освобождены - Минобороны РФ В Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика