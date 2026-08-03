Рейтинг@Mail.ru
Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260803/ne-khvataet-moschnosti--sevastopolyu-ogranichili-elektrosnabzhenie-1158209846.html
Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение
Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение
Часть потребителей Севастополя остались без света из-за значительного ограничения электрической мощности. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T17:02
2026-08-03T17:02
новости севастополя
севастополь
электроэнергия
электричество
электросети
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157613509_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dcc901418cd1e315f5c7f8fbbdfce2e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Часть потребителей Севастополя остались без света из-за значительного ограничения электрической мощности. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Чтобы распределить доступную мощность максимально равномерно, специалисты "Севастопольэнерго" выполняют переключения в электрических сетях. По мере появления технической возможности они будут восстанавливать электроснабжение потребителей, указано в сообщении.Во вторник режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать в Севастополе для юридических лиц, сообщали ранее в пресс-службе "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭПСитуация с электроснабжением в Крыму – актуальная информацияВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157613509_229:0:1189:720_1920x0_80_0_0_707c44fd6b7f6a309b1d9bfeedc8d73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение

В Севастополе введено значительное ограничение мощности электроснабжения

17:02 03.08.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Часть потребителей Севастополя остались без света из-за значительного ограничения электрической мощности. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ для Севастополя введено значительное ограничение электрической мощности, превышающее объем одной очереди графика временных ограничений", – проинформировали в компании.
Чтобы распределить доступную мощность максимально равномерно, специалисты "Севастопольэнерго" выполняют переключения в электрических сетях. По мере появления технической возможности они будут восстанавливать электроснабжение потребителей, указано в сообщении.
Во вторник режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать в Севастополе для юридических лиц, сообщали ранее в пресс-службе "Севастопольэнерго".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП
Ситуация с электроснабжением в Крыму – актуальная информация
В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
 
Новости СевастополяСевастопольЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиСевастопольэнергоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Еще четыре судна с грузом для ВСУ поражены в Черном море и Николаеве
17:07Геленджик сейчас: число погибших после удара ВСУ выросло до семи
17:02Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение
16:47ВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭС
16:35В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭП
16:31В Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП
16:22Поезда в Крым продолжат курсировать до Керчи
16:14Крымский мост: очередь и время ожидания досмотра при въезде на полуостров выросли вдвое
16:09Четыре человека ранены при атаке ВСУ на склад во Владимирской области
15:57Школьная форма в Крыму в 2026 году - рекомендации Минобраза Крыма
15:45В Севастополе ограничат подачу электроэнергии для юрлиц
15:31В Крыму открыли липидный центр
15:08Как будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году
14:51Геленджик после атаки ВСУ: число жертв выросло до шести
14:22Удар ВСУ по Геленджику - в больницах находятся 17 пострадавших
14:21Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом
14:00"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам
13:48Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки
13:37Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта
13:19Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло
Лента новостейМолния