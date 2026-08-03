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Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение
Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение
Часть потребителей Севастополя остались без света из-за значительного ограничения электрической мощности. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T17:02
2026-08-03T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Часть потребителей Севастополя остались без света из-за значительного ограничения электрической мощности. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Чтобы распределить доступную мощность максимально равномерно, специалисты "Севастопольэнерго" выполняют переключения в электрических сетях. По мере появления технической возможности они будут восстанавливать электроснабжение потребителей, указано в сообщении.Во вторник режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать в Севастополе для юридических лиц, сообщали ранее в пресс-службе "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭПСитуация с электроснабжением в Крыму – актуальная информацияВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
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Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение
В Севастополе введено значительное ограничение мощности электроснабжения