https://crimea.ria.ru/20260803/ne-khvataet-moschnosti--sevastopolyu-ogranichili-elektrosnabzhenie-1158209846.html

Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение

Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Не хватает мощности – Севастополю ограничили электроснабжение

Часть потребителей Севастополя остались без света из-за значительного ограничения электрической мощности. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T17:02

2026-08-03T17:02

2026-08-03T17:02

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Часть потребителей Севастополя остались без света из-за значительного ограничения электрической мощности. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Чтобы распределить доступную мощность максимально равномерно, специалисты "Севастопольэнерго" выполняют переключения в электрических сетях. По мере появления технической возможности они будут восстанавливать электроснабжение потребителей, указано в сообщении.Во вторник режим временного ограничения энергоснабжения будет действовать в Севастополе для юридических лиц, сообщали ранее в пресс-службе "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭПСитуация с электроснабжением в Крыму – актуальная информацияВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии