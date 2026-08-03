https://crimea.ria.ru/20260803/nad-regionami-rossii-i-chernym-morem-likvidirovali-58-ukrainskikh-bespilotnikov-1158217689.html

Над регионами России и Черным морем ликвидировали 58 украинских беспилотников

Над регионами России и Черным морем ликвидировали 58 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Над регионами России и Черным морем ликвидировали 58 украинских беспилотников

В течение дня в понедельник над российскими регионами перехватили и уничтожили 58 беспилотников ВСУ, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Черным морем. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T21:03

2026-08-03T21:03

2026-08-03T21:07

черное море

белгородская область

брянская область

курская область

орловская область

краснодарский край

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В течение дня в понедельник над российскими регионами перехватили и уничтожили 58 беспилотников ВСУ, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

белгородская область

брянская область

курская область

орловская область

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, белгородская область, брянская область, курская область, орловская область, краснодарский край, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу