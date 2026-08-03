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Над регионами России и Черным морем ликвидировали 58 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Над регионами России и Черным морем ликвидировали 58 украинских беспилотников
Над регионами России и Черным морем ликвидировали 58 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Над регионами России и Черным морем ликвидировали 58 украинских беспилотников
В течение дня в понедельник над российскими регионами перехватили и уничтожили 58 беспилотников ВСУ, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Черным морем. РИА Новости Крым, 03.08.2026
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черное море
белгородская область
брянская область
курская область
орловская область
краснодарский край
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В течение дня в понедельник над российскими регионами перехватили и уничтожили 58 беспилотников ВСУ, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
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черное море, белгородская область, брянская область, курская область, орловская область, краснодарский край, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Над регионами России и Черным морем ликвидировали 58 украинских беспилотников

Над регионами России и Черным морем перехватили и уничтожили 58 беспилотников ВСУ

21:03 03.08.2026 (обновлено: 21:07 03.08.2026)
 
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Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В течение дня в понедельник над российскими регионами перехватили и уничтожили 58 беспилотников ВСУ, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.
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Черное мореБелгородская областьБрянская областьКурская областьОрловская областьКраснодарский крайПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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