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На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства
На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства - РИА Новости Крым, 03.08.2026
На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства
Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в этой связи возможны корректировки в расписании... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T11:41
2026-08-03T11:41
2026-08-03T11:41
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в этой связи возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает Росавиация.В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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росавиация, краснодар, аэропорт, безопасность, новости
На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства
На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов