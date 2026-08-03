https://crimea.ria.ru/20260803/na-kubani-vveli-ogranicheniya-na-ispolzovanie-vozdushnogo-prostranstva-1158196457.html

На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства

На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства - РИА Новости Крым, 03.08.2026

На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в этой связи возможны корректировки в расписании... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T11:41

2026-08-03T11:41

2026-08-03T11:41

росавиация

краснодар

аэропорт

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в этой связи возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает Росавиация.В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, краснодар, аэропорт, безопасность, новости