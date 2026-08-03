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На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства
На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства - РИА Новости Крым, 03.08.2026
На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства
Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в этой связи возможны корректировки в расписании... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T11:41
2026-08-03T11:41
росавиация
краснодар
аэропорт
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в этой связи возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает Росавиация.В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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росавиация, краснодар, аэропорт, безопасность, новости
На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства

На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов

11:41 03.08.2026
 
© РосавиацияАэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара
© Росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в ряде районов Краснодарского края, в этой связи возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает Росавиация.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении ведомства.
В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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РосавиацияКраснодарАэропортБезопасностьНовости
 
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