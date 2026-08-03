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На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке
На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке - РИА Новости Крым, 03.08.2026
На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке
В Краснодарском крае правоохранители задержали жителя Адыгеи, похитившего из такси на одной из АЗС 18 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T13:10
2026-08-03T13:10
2026-08-03T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае правоохранители задержали жителя Адыгеи, похитившего из такси на одной из АЗС 18 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.По информации полиции, на АЗС в станице Кущевской из автомобиля такси пропал рюкзак с 18 млн рублей. Злоумышленника задержали сразу. Сумка с деньгами оказалась при нем, потратить деньги он не успел. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит срок до 10 лет. Сейчас он находится под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожараВ Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУВ Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, кража, мвд по краснодарскому краю, происшествия
На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке
В Краснодарском крае мужчина похитил 18 млн рублей из такси на АЗС