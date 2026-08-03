Рейтинг@Mail.ru
На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260803/na-kubani-pokhitili-18-mln-rubley-iz-taksi-na-zapravke--1158198354.html
На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке
На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке - РИА Новости Крым, 03.08.2026
На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке
В Краснодарском крае правоохранители задержали жителя Адыгеи, похитившего из такси на одной из АЗС 18 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T13:10
2026-08-03T13:10
краснодарский край
новости
кража
мвд по краснодарскому краю
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/03/1158198238_0:1:1074:605_1920x0_80_0_0_0406536a61ef6293eeabffef26a8abe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае правоохранители задержали жителя Адыгеи, похитившего из такси на одной из АЗС 18 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.По информации полиции, на АЗС в станице Кущевской из автомобиля такси пропал рюкзак с 18 млн рублей. Злоумышленника задержали сразу. Сумка с деньгами оказалась при нем, потратить деньги он не успел. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит срок до 10 лет. Сейчас он находится под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожараВ Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУВ Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/03/1158198238_134:0:941:605_1920x0_80_0_0_b8bbe8d8c6a2b985c52fe496bdfc0d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, кража, мвд по краснодарскому краю, происшествия
На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке

В Краснодарском крае мужчина похитил 18 млн рублей из такси на АЗС

13:10 03.08.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСНа Кубани мужчина похитил 18 млн рублей из такси на заправке
На Кубани мужчина похитил 18 млн рублей из такси на заправке
© Полиция Кубани в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае правоохранители задержали жителя Адыгеи, похитившего из такси на одной из АЗС 18 млн рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
По информации полиции, на АЗС в станице Кущевской из автомобиля такси пропал рюкзак с 18 млн рублей. Злоумышленника задержали сразу.
"По горячим следам сотрудники краевого управления уголовного розыска совместно с оперативниками из районного отдала полиции задержали 30-летнего жителя Адыгеи в поселке Яблоновском", - говорится в сообщении.
Сумка с деньгами оказалась при нем, потратить деньги он не успел.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит срок до 10 лет. Сейчас он находится под стражей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Квартиру крымчанки дважды обокрали после пожара
В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУ
В Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"
 
Краснодарский крайНовостиКражаМВД по Краснодарскому краюПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22Удар ВСУ по Геленджику - в больницах находятся 17 пострадавших
14:21Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом
14:00"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам
13:48Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки
13:37Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта
13:19Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло
13:15Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ
13:10На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке
12:56В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей
12:45ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса
12:34В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛА
12:19Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море
12:17Еще два населенных пункта в Харьковской области освобождены - Минобороны РФ
12:09Европа продолжит использовать украинцев как "пушечное мясо" против России
12:00Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей
11:52Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследование
11:41На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства
11:25Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое
11:18Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике
11:01Где в Крыму самое теплое море
Лента новостейМолния