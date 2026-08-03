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На крымчанина завели уголовное дело за порчу банкоматов - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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На крымчанина завели уголовное дело за порчу банкоматов
На крымчанина завели уголовное дело за порчу банкоматов - РИА Новости Крым, 03.08.2026
На крымчанина завели уголовное дело за порчу банкоматов
Правоохранительные органы завели уголовное дело на жителя Алушты, который разбил кувалдой банкоматы. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T10:49
2026-08-03T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Правоохранительные органы завели уголовное дело на жителя Алушты, который разбил кувалдой банкоматы. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Ранее в Алуште сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил кувалдой шесть банкоматов и дверь банковского отделения.Отмечается, что общий материальный ущерб от действий дебошира составил 100 тысяч рублей.Теперь мужчине может грозить штраф, либо обязательные работы, а также арест — в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.Ранее в Евпатории нетрезвый мужчина в гневе побил куском тротуарной плитки три автомобиля, причинив ущерб на общую сумму почти 400 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчину закидали на пляже камнямиВ Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУВ Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"
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мвд по республике крым, алушта, закон и право, происшествия, новости крыма
На крымчанина завели уголовное дело за порчу банкоматов

На жителя Алушты завели уголовное дело за разбитые кувалдой банкоматы

10:49 03.08.2026
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Правоохранительные органы завели уголовное дело на жителя Алушты, который разбил кувалдой банкоматы. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Ранее в Алуште сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил кувалдой шесть банкоматов и дверь банковского отделения.
"Дознавателем отдела дознания ОМВД России "Алуштинский" возбуждено уголовное дело в отношении 57‑летнего местного жителя. Его действия квалифицированы по статье порча имущества в общественных местах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общий материальный ущерб от действий дебошира составил 100 тысяч рублей.
Теперь мужчине может грозить штраф, либо обязательные работы, а также арест — в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ранее в Евпатории нетрезвый мужчина в гневе побил куском тротуарной плитки три автомобиля, причинив ущерб на общую сумму почти 400 тысяч рублей.
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