https://crimea.ria.ru/20260803/na-krymchanina-zaveli-ugolovnoe-delo-za-porchu-bankomatov-1158195083.html

На крымчанина завели уголовное дело за порчу банкоматов

На крымчанина завели уголовное дело за порчу банкоматов - РИА Новости Крым, 03.08.2026

На крымчанина завели уголовное дело за порчу банкоматов

Правоохранительные органы завели уголовное дело на жителя Алушты, который разбил кувалдой банкоматы. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T10:49

2026-08-03T10:49

2026-08-03T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Правоохранительные органы завели уголовное дело на жителя Алушты, который разбил кувалдой банкоматы. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Ранее в Алуште сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил кувалдой шесть банкоматов и дверь банковского отделения.Отмечается, что общий материальный ущерб от действий дебошира составил 100 тысяч рублей.Теперь мужчине может грозить штраф, либо обязательные работы, а также арест — в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.Ранее в Евпатории нетрезвый мужчина в гневе побил куском тротуарной плитки три автомобиля, причинив ущерб на общую сумму почти 400 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчину закидали на пляже камнямиВ Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУВ Севастополе вор-рецидивист устроил криминальный "марафон"

алушта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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