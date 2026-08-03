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Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму
Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму
Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, пешеход переходил проезжую часть по "зебре". РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, пешеход переходил проезжую часть по "зебре".По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник около 16:30 на автодороге Симферополь – Евпатория. 56-летний водитель Mercedes сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего, причины и обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сбила двух детей на "зебре" в ДжанкоеВ Керчи на зебре сбили мужчинуВ Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП
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4.7
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новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, дтп в крыму и севастополе
Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму

Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму

19:06 03.08.2026 (обновлено: 19:08 03.08.2026)
 
© Фото: пресс-служба МЧС Крыма / Перейти в фотобанкДорожный знак на месте ДТП. Архивное фото
Дорожный знак на месте ДТП. Архивное фото
© Фото: пресс-служба МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, пешеход переходил проезжую часть по "зебре".
По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник около 16:30 на автодороге Симферополь – Евпатория. 56-летний водитель Mercedes сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход смертельно травмирован", – сказано в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего, причины и обстоятельства произошедшего.
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