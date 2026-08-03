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Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму
Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму
Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, пешеход переходил проезжую часть по "зебре". РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T19:06
2026-08-03T19:06
2026-08-03T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, пешеход переходил проезжую часть по "зебре".По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник около 16:30 на автодороге Симферополь – Евпатория. 56-летний водитель Mercedes сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего, причины и обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сбила двух детей на "зебре" в ДжанкоеВ Керчи на зебре сбили мужчинуВ Севастополе к 5,5 годам приговорили виновника смертельного ДТП
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новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, дтп в крыму и севастополе
Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму
Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину на трассе в Крыму
19:06 03.08.2026 (обновлено: 19:08 03.08.2026)