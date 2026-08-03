https://crimea.ria.ru/20260803/letnie-dozhdi-v-krymu-kak-napolnilis-reki-v-iyule-1158194259.html

Летние дожди в Крыму: как наполнились реки в июле

Летние дожди в Крыму: как наполнились реки в июле - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Летние дожди в Крыму: как наполнились реки в июле

В Крыму пересыхания на основных реках нет, однако июльские осадки распределились неравномерно. Об этом сообщили республиканском Гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T20:38

2026-08-03T20:38

2026-08-03T20:38

крымский гидрометцентр

реки крыма

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ,3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму пересыхания на основных реках нет, однако июльские осадки распределились неравномерно. Об этом сообщили республиканском Гидрометцентре.В бассейнах рек Альма, Салгир, Биюк-Карасу и в верховье реки Бельбек осадков выпало в пределах нормы и лишь в среднем течении реки Кача их накопилось на 54% меньше.В горных районах осадки также распределялись неравномерно: в районе Ай-Петри их количество было в 2,4 раза больше нормы, а на Ангарском Перевале -в пределах нормы, отмечено в сообщении.По мнению специалистов, сложившиеся погодные условия способствовали сохранению существенной для этого времени года водности рек. Пересыхания на основных реках нет, и это при том, что запасы карстовых вод уменьшились.Ранее заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра рассказывала, что крымские геоэкологи занимаются мониторингом качества природных сред, в том числе и крымских рек. Это необходимо для региона, так как с увеличением антропогенного фактора растет и загрязнение водных ресурсов полуострова. Русла рек расчищают в Крыму в рамках всероссийской акции "Вода России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОСВ Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" летаЖара: погода в Крыму в понедельник

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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