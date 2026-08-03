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Летние дожди в Крыму: как наполнились реки в июле
Летние дожди в Крыму: как наполнились реки в июле - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Летние дожди в Крыму: как наполнились реки в июле
В Крыму пересыхания на основных реках нет, однако июльские осадки распределились неравномерно. Об этом сообщили республиканском Гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T20:38
2026-08-03T20:38
2026-08-03T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ,3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму пересыхания на основных реках нет, однако июльские осадки распределились неравномерно. Об этом сообщили республиканском Гидрометцентре.В бассейнах рек Альма, Салгир, Биюк-Карасу и в верховье реки Бельбек осадков выпало в пределах нормы и лишь в среднем течении реки Кача их накопилось на 54% меньше.В горных районах осадки также распределялись неравномерно: в районе Ай-Петри их количество было в 2,4 раза больше нормы, а на Ангарском Перевале -в пределах нормы, отмечено в сообщении.По мнению специалистов, сложившиеся погодные условия способствовали сохранению существенной для этого времени года водности рек. Пересыхания на основных реках нет, и это при том, что запасы карстовых вод уменьшились.Ранее заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра рассказывала, что крымские геоэкологи занимаются мониторингом качества природных сред, в том числе и крымских рек. Это необходимо для региона, так как с увеличением антропогенного фактора растет и загрязнение водных ресурсов полуострова. Русла рек расчищают в Крыму в рамках всероссийской акции "Вода России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОСВ Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" летаЖара: погода в Крыму в понедельник
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крымский гидрометцентр, реки крыма, новости крыма, крым
Летние дожди в Крыму: как наполнились реки в июле
В Крыму в июле осадки выпали на территории всех речных бассейнов – Гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ,3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму пересыхания на основных реках нет, однако июльские осадки распределились неравномерно. Об этом сообщили республиканском Гидрометцентре.
"В июле осадки выпали на территории всех речных бассейнов, но распределялись неравномерно. Так, в средних течениях рек Альма и Кача выпало 22-41.7 мм осадков; в бассейнах рек Черная, Отуз и Кучук-Карасу-103-150.6 мм, а в бассейнах остальных рек – 50.8-83 мм осадков, что было в бассейнах рек Черная, Демерджи, Кучук-Карасу, Малый Салгир, Коккозка и в низовьях реки Кача – в 1.3-3.0 раз больше нормы", – сказано в обзоре гидрометеорологической обстановки за прошедший месяц.
В бассейнах рек Альма, Салгир, Биюк-Карасу и в верховье реки Бельбек осадков выпало в пределах нормы и лишь в среднем течении реки Кача их накопилось на 54% меньше.
В горных районах осадки также распределялись неравномерно: в районе Ай-Петри их количество было в 2,4 раза больше нормы, а на Ангарском Перевале -в пределах нормы, отмечено в сообщении.
По мнению специалистов, сложившиеся погодные условия способствовали сохранению существенной для этого времени года водности рек. Пересыхания на основных реках нет, и это при том, что запасы карстовых вод уменьшились.
"Средние расходы воды на реке Черная были в 2,5 раза больше нормы; на реках ЮБК, Малом Салгире и Коккозке в 1.3-1.6 раз больше нормы; в бассейне реки Салгир и притоке р.Кучук-Узенбаша в пределах нормы, а на остальных реках – в пределах 31-63 % нормы", – подытожили синоптики.
Ранее заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра рассказывала
, что крымские геоэкологи занимаются мониторингом качества природных сред, в том числе и крымских рек. Это необходимо для региона, так как с увеличением антропогенного фактора растет и загрязнение водных ресурсов полуострова. Русла рек расчищают
в Крыму в рамках всероссийской акции "Вода России".
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