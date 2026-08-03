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Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое

Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое

Работа Крымского моста проходит в понедельник штатно, однако с обеих сторон транспортного перехода наблюдаются очереди. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T11:25

2026-08-03T11:25

2026-08-03T11:25

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Работа Крымского моста проходит в понедельник штатно, однако с обеих сторон транспортного перехода наблюдаются очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.За два часа очередь выросла. Так, по состоянию на 09:00 досмотра со стороны Тамани ожидали 53 транспортных средства, а со стороны Керчи скопилось 95 автомобилей.По состоянию на 6 утра понедельника в очереди со стороны Тамани были 200 автомашин. Но уже 8 утра проезд у пунктам досмотра был свободным.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаАксенов объяснил новые ограничения на Крымском мостуДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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