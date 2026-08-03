Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260803/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-pochti-vdvoe-1158195863.html
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое
Работа Крымского моста проходит в понедельник штатно, однако с обеих сторон транспортного перехода наблюдаются очереди. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T11:25
2026-08-03T11:25
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8c8ae3065e1df561ab9b0d37b74a596.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Работа Крымского моста проходит в понедельник штатно, однако с обеих сторон транспортного перехода наблюдаются очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.За два часа очередь выросла. Так, по состоянию на 09:00 досмотра со стороны Тамани ожидали 53 транспортных средства, а со стороны Керчи скопилось 95 автомобилей.По состоянию на 6 утра понедельника в очереди со стороны Тамани были 200 автомашин. Но уже 8 утра проезд у пунктам досмотра был свободным.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаАксенов объяснил новые ограничения на Крымском мостуДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3bb5a86ab338ab07a537fb247511b31d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое

На Крымском мосту в очереди на досмотр стоят более 240 машин

11:25 03.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Работа Крымского моста проходит в понедельник штатно, однако с обеих сторон транспортного перехода наблюдаются очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 132 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 110 транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в МАКС.
За два часа очередь выросла. Так, по состоянию на 09:00 досмотра со стороны Тамани ожидали 53 транспортных средства, а со стороны Керчи скопилось 95 автомобилей.
По состоянию на 6 утра понедельника в очереди со стороны Тамани были 200 автомашин. Но уже 8 утра проезд у пунктам досмотра был свободным.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крымском мосту вводят новые правила провоза топлива
Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства
11:25Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое
11:18Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике
11:01Где в Крыму самое теплое море
10:49На крымчанина завели уголовное дело за порчу банкоматов
10:38Террор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек
10:26В Керчи ночью тушили сухостой на площади 250 "квадратов"
10:13Где заправиться в Севастополе в понедельник
10:03Террорист хотел взорвать здание прокуратуры в Пятигорске
10:00Завод "Таврида" безвозмездно передает питьевую воду для нуждающихся
09:55Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работы
09:44Жара и сильный ветер – в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:36Для защиты судов в Азовском море принимаются дополнительные меры - Минтранс
09:27Три человека погибли при ночной атаке ВСУ на Крым
09:19Крымский мост: очереди есть с обеих сторон
09:10В Севастополе отключили свет на части улиц
09:02Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеля
08:45В Севастополе ввели ограничение потребления электричества для юрлиц
08:37Ситуация с электроснабжением в Крыму - актуальная информация
08:31Под Владимиром атакован склад Wildberries
Лента новостейМолния