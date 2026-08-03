https://crimea.ria.ru/20260803/krymskiy-most-seychas---obstanovka-v-ponedelnik-utrom-1158189921.html

Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром

Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром

Перед Крымским мостом в очередм перед пунктами досмотра стоят две сотни автомобилей. Об этом утром в понедельник сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T06:09

2026-08-03T06:09

2026-08-03T06:09

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в очередм перед пунктами досмотра стоят две сотни автомобилей. Об этом утром в понедельник сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объектеПри этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Движение по мосту ночью было перекрыто в течение двух часов. Это делается из соображений безопасности.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260731/na-krymskom-mostu-vvodyat-novye-pravila-provoza-topliva-1158150719.html

крымский мост

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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