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Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
Перед Крымским мостом в очередм перед пунктами досмотра стоят две сотни автомобилей. Об этом утром в понедельник сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T06:09
2026-08-03T06:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в очередм перед пунктами досмотра стоят две сотни автомобилей. Об этом утром в понедельник сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объектеПри этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Движение по мосту ночью было перекрыто в течение двух часов. Это делается из соображений безопасности.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260731/na-krymskom-mostu-vvodyat-novye-pravila-provoza-topliva-1158150719.html
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром

Крымский мост сейчас - обстановка на утро понедельника

06:09 03.08.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в очередм перед пунктами досмотра стоят две сотни автомобилей. Об этом утром в понедельник сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте
"По состоянию на 6 утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Движение по мосту ночью было перекрыто в течение двух часов. Это делается из соображений безопасности.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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