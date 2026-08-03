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Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
Вечером в понедельник у досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост проезда ждут более 100 автомобилей со стороны Кубани. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T22:04
2026-08-03T22:04
2026-08-03T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник у досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост проезда ждут более 100 автомобилей со стороны Кубани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут 105 автомобилей
22:04 03.08.2026 (обновлено: 22:05 03.08.2026)