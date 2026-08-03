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Крымский мост: очереди есть с обеих сторон - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Крымский мост: очереди есть с обеих сторон
Крымский мост: очереди есть с обеих сторон - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Крымский мост: очереди есть с обеих сторон
Крымский мост работает в штатном режиме, с обеих сторон образовались небольшие очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T09:19
2026-08-03T09:19
керчь
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логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, с обеих сторон образовались небольшие очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.По состоянию на 6 утра в очереди со стороны Тамани были 200 машин, время ожидания составляло около часа. К 8 утра очереди уже не было, однако позже заторы появились вновь.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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керчь, крымский мост, крым, новости крыма, логистика, транспорт, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очереди есть с обеих сторон

На Крымском мосту проезда ждут 148 авто

09:19 03.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, с обеих сторон образовались небольшие очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
По состоянию на 6 утра в очереди со стороны Тамани были 200 машин, время ожидания составляло около часа. К 8 утра очереди уже не было, однако позже заторы появились вновь.
"По состоянию на 09:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 53 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 95 авто", - говорится в сообщении.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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КерчьКрымский мостКрымНовости КрымаЛогистикаТранспортОчереди на Крымском мосту
 
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