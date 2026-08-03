https://crimea.ria.ru/20260803/krymskiy-most-ocheredi-est-s-obeikh-storon-1158192394.html
Крымский мост: очереди есть с обеих сторон
Крымский мост: очереди есть с обеих сторон - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Крымский мост: очереди есть с обеих сторон
Крымский мост работает в штатном режиме, с обеих сторон образовались небольшие очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T09:19
2026-08-03T09:19
2026-08-03T09:19
керчь
крымский мост
крым
новости крыма
логистика
транспорт
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008970_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bf13eb83735b51ada2210ad84fb0c113.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, с обеих сторон образовались небольшие очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.По состоянию на 6 утра в очереди со стороны Тамани были 200 машин, время ожидания составляло около часа. К 8 утра очереди уже не было, однако позже заторы появились вновь.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керчь
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008970_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_612b8eed5d3a7671715e7969f56068bf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, крымский мост, крым, новости крыма, логистика, транспорт, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очереди есть с обеих сторон
На Крымском мосту проезда ждут 148 авто