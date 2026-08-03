https://crimea.ria.ru/20260803/krymskiy-most-ochered-i-vremya-ozhidaniya-dosmotra-pri-vezde-na-poluostrov-vyrosli-vdvoe-1158206189.html

Крымский мост: очередь и время ожидания досмотра при въезде на полуостров выросли вдвое

Крымский мост: очередь и время ожидания досмотра при въезде на полуостров выросли вдвое - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Крымский мост: очередь и время ожидания досмотра при въезде на полуостров выросли вдвое

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста при въезде на полуостров продолжают расти очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T16:14

2026-08-03T16:14

2026-08-03T16:14

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста при въезде на полуостров продолжают расти очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди перед въездом на транспортный переход через Керченский пролив стали расти после возобновления движения после ночного перекрытия моста. По состоянию на 6 утра понедельника в очереди со стороны Тамани было 200 автомашин, к 8 утра проезд у пунктам досмотра был свободным. По состоянию на 09:00 досмотра со стороны Тамани ожидали 53 транспортных средства, а со стороны Керчи скопилось 95 автомобилей и очереди продолжали расти. К полудню проезда ждали более 200 машин с обеих сторон, два часа назад со стороны Кубани в очереди было 200 авто.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаАксенов объяснил новые ограничения на Крымском мостуДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти

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крым

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тамань

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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