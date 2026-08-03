Крымский мост: очередь и время ожидания досмотра при въезде на полуостров выросли вдвое
Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут более 400 автомобилей
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста при въезде на полуостров продолжают расти очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 410 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – говорится в сообщении, опубликованном в МАКС.
Очереди перед въездом на транспортный переход через Керченский пролив стали расти после возобновления движения после ночного перекрытия моста. По состоянию на 6 утра понедельника в очереди со стороны Тамани было 200 автомашин, к 8 утра проезд у пунктам досмотра был свободным. По состоянию на 09:00 досмотра со стороны Тамани ожидали 53 транспортных средства, а со стороны Керчи скопилось 95 автомобилей и очереди продолжали расти. К полудню проезда ждали более 200 машин с обеих сторон, два часа назад со стороны Кубани в очереди было 200 авто.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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