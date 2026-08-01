https://crimea.ria.ru/20260803/kakoy-segodnya-prazdnik-3-avgusta-1130404436.html

Какой сегодня праздник: 3 августа

Какой сегодня праздник: 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Какой сегодня праздник: 3 августа

Во всем мире 3 августа едят арбузы и моют полы, в этот день открылся знаменитый оперный театр "Ла Скала", а еще в этот день родился вокалист и один из... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T00:00

2026-08-03T00:00

2026-08-03T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Во всем мире 3 августа едят арбузы и моют полы, в этот день открылся знаменитый оперный театр "Ла Скала", а еще в этот день родился вокалист и один из основателей группы "Металлика" Джеймс Хэтфилд.Что празднуют в миреСодержание жира и белка в их мякоти стремится к нулю, а красный цвет обусловлен большим содержанием ликопина – мощного природного антиоксиданта. Так что арбузы – это не только вкусно, но и полезно. В эту субботу полакомиться сладкой ягодой следует обязательно – в честь Дня арбузов, который традиционно отмечают 3 августа.Еще 3 августа можно отметить День мытья полов, День посадки деревьев, День поцелуев с зеркалом. Именины у Ивана, Анны, Федора, Онисима, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра, Семена.Знаменательные событияИзвестный всему миру итальянский оперный театр "Ла Скала" открылся 248 лет назад. Его здание было построено в Милане на месте церкви Санта-Мария-делла-Скала, отсюда и название. В годы Второй мировой войны от здания мало что осталось, но вскоре его восстановили, и театр открыл двери для посетителей уже в 1946 году.Первая в СССР автоматическая телефонная станция начала работу 97 лет назад в Ростове-на-Дону. Ее построили благодаря разработкам шведской компании Ericsson.Первый Московский международный кинофестиваль открылся 3 августа 1959 года.24 года назад в Москве открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль Павелецкий вокзал – аэропорт "Домодедово". Время в пути составляет 39 минут.Кто родилсяВ 1924 году родился классик советской детской и юношеской литературы Анатолий Алексин (настоящая фамилия Гоберман). Сначала он писал произведения преимущественно для детей младшего возраста: "Саша и Шура", "Необычайные похождения Севы Котлова", "В стране вечных каникул". А в середине 60-х выпускает повести и рассказы для подростков и родителей: "Мой брат играет на кларнете", "Поздний ребенок", "Очень страшная история: Детективные повести, которые сочинил Алик Деткин".80 лет исполняется народному артисту РФ Николаю Бурляеву, который еще в юношестве прославился главной ролью в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство". Он также играл в картинах "Служили два товарища", "Андрей Рублев", "Лермонтов", "Военно-полевой роман".Свое 63-летие отмечает вокалист и один из основателей группы "Металлика" Джеймс Хэтфилд. По версии журнала Rolling Stone, с 2011 года музыкант занимает 87-е место в списке величайших гитаристов всех времен.Также в этот день родились актер Стивен Грэм, известный ролями в фильмах "Большой куш", "Это – Англия", "Рокетмен", и актриса Эванджелин Лилли, сыгравшая в серии "Хоббитов", "Человеке-муравье", "Живой стали".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости