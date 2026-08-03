https://crimea.ria.ru/20260803/kak-vyglyadeli-pozdneskifskie-tsari-novaya-vystavka-v-muzee-tavridy-1158210028.html

Как выглядели позднескифские цари: новая выставка в музее Тавриды

Как выглядели позднескифские цари: новая выставка в музее Тавриды - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Как выглядели позднескифские цари: новая выставка в музее Тавриды

В Центральном музее "Тавриды" презентовали капсульную выставку, посвященную 80-летию Тавро-Скифской археологической экспедиции, которая началась непосредственно РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T20:48

2026-08-03T20:48

2026-08-03T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Центральном музее "Тавриды" презентовали капсульную выставку, посвященную 80-летию Тавро-Скифской археологической экспедиции, которая началась непосредственно после окончания Великой Отечественной войны и была возглавлена известнейшим археологом Павлом Шульцем. Именно ее археологические находки дали толчок развитию исторической науки и более детальному изучению истории Крыма в рамках истории государства российского.Одновременно археологическая экспедиция Шульца стала толчком к организации исторического дела в Крыму, так как именно благодаря ей в Крыму была развернута деятельность отделения Академии наук СССР.В ходе капсульной выставки посетителям предложены к осмотру витрина с уменьшенной копией найденного в 1827 году камня с изображением царя Скилура и его сына Палака, который был передан 3 августа 1946 года участниками экспедиции в фонды Центрального музея Тавриды. На камне содержаться автографы всех членов экспедиции. Оригинал барельефа был найден на нынешнем Неаполе Скифском в 1827 году.При этом, если изначально Павел Шульц был уверен, что на барельефе изображены Скилур и Палак, то сейчас есть разные версии, чьи портреты на барельефе, так как в мавзолее хоронили и других персон скифского происхождения.Тавро-Скифская экспедиция исследовала не только территорию городища Неаполь Скифский в Симферополе, но и всю горную и предгорные части Крымского полуострова. "Это комплексная была экспедиция, она очень успешно работала по научной программе шесть лет – с 1945-го по 1950-й годы. Потом переключились на работы охранного характера", – объяснил Юрий Зайцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легенды Крыма: происхождение скифов"Неаполь не скифский": от скарабея до СкилураКрымская Троя: как партизан Шульц нашел Неаполь Скифский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, крым, музеи крыма, выставка, новости крыма