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Как выглядели позднескифские цари: новая выставка в музее Тавриды - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Как выглядели позднескифские цари: новая выставка в музее Тавриды
Как выглядели позднескифские цари: новая выставка в музее Тавриды - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Как выглядели позднескифские цари: новая выставка в музее Тавриды
В Центральном музее "Тавриды" презентовали капсульную выставку, посвященную 80-летию Тавро-Скифской археологической экспедиции, которая началась непосредственно РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T20:48
2026-08-03T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Центральном музее "Тавриды" презентовали капсульную выставку, посвященную 80-летию Тавро-Скифской археологической экспедиции, которая началась непосредственно после окончания Великой Отечественной войны и была возглавлена известнейшим археологом Павлом Шульцем. Именно ее археологические находки дали толчок развитию исторической науки и более детальному изучению истории Крыма в рамках истории государства российского.Одновременно археологическая экспедиция Шульца стала толчком к организации исторического дела в Крыму, так как именно благодаря ей в Крыму была развернута деятельность отделения Академии наук СССР.В ходе капсульной выставки посетителям предложены к осмотру витрина с уменьшенной копией найденного в 1827 году камня с изображением царя Скилура и его сына Палака, который был передан 3 августа 1946 года участниками экспедиции в фонды Центрального музея Тавриды. На камне содержаться автографы всех членов экспедиции. Оригинал барельефа был найден на нынешнем Неаполе Скифском в 1827 году.При этом, если изначально Павел Шульц был уверен, что на барельефе изображены Скилур и Палак, то сейчас есть разные версии, чьи портреты на барельефе, так как в мавзолее хоронили и других персон скифского происхождения.Тавро-Скифская экспедиция исследовала не только территорию городища Неаполь Скифский в Симферополе, но и всю горную и предгорные части Крымского полуострова. "Это комплексная была экспедиция, она очень успешно работала по научной программе шесть лет – с 1945-го по 1950-й годы. Потом переключились на работы охранного характера", – объяснил Юрий Зайцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легенды Крыма: происхождение скифов"Неаполь не скифский": от скарабея до СкилураКрымская Троя: как партизан Шульц нашел Неаполь Скифский
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4.7
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история, крым, музеи крыма, выставка, новости крыма
Как выглядели позднескифские цари: новая выставка в музее Тавриды

В музее Тавриды показали портреты древних скифских царей

20:48 03.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Центральном музее "Тавриды" презентовали капсульную выставку, посвященную 80-летию Тавро-Скифской археологической экспедиции, которая началась непосредственно после окончания Великой Отечественной войны и была возглавлена известнейшим археологом Павлом Шульцем. Именно ее археологические находки дали толчок развитию исторической науки и более детальному изучению истории Крыма в рамках истории государства российского.
"В планах Гитлера была прямая инкорпорация Крыма в состав Третьего Рейха. Советское идеологическое руководство должно было ответить на эти вызовы. И когда Павел Николаевич Шульц, уже к этому моменту известный археолог, приехал на раскопки, в подтексте его приезда было доказательство того, что Крым исконно принадлежит России. И он его в значительной степени реализовал, переоткрыв столицу позднескифского государства Неаполь Скифский", – во время открытия сказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
Одновременно археологическая экспедиция Шульца стала толчком к организации исторического дела в Крыму, так как именно благодаря ей в Крыму была развернута деятельность отделения Академии наук СССР.
В ходе капсульной выставки посетителям предложены к осмотру витрина с уменьшенной копией найденного в 1827 году камня с изображением царя Скилура и его сына Палака, который был передан 3 августа 1946 года участниками экспедиции в фонды Центрального музея Тавриды. На камне содержаться автографы всех членов экспедиции. Оригинал барельефа был найден на нынешнем Неаполе Скифском в 1827 году.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
1 из 3
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
2 из 3
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
3 из 3
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
В Симферополе состоялось презентация капсульной выставки, посвященной 80-летию тавро-скифской экспедиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Находки той поры, в том числе этот рельеф, были началом исследований Неаполя Скифского. Эта находка примечательна тем, что она при раскопках была найдена. Можно сказать, что это первая паспортная археологическая находка Неаполя Скифского. Где хранится оригинал – мы не знаем изначально, он долгое время был известен по зарисовкам. И только в сороковые годы Павел Николаевич Шульц обнаружил слепок в музее слепков Академии художеств в Петербурге", – рассказал директор историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" Юрий Зайцев.
При этом, если изначально Павел Шульц был уверен, что на барельефе изображены Скилур и Палак, то сейчас есть разные версии, чьи портреты на барельефе, так как в мавзолее хоронили и других персон скифского происхождения.
Тавро-Скифская экспедиция исследовала не только территорию городища Неаполь Скифский в Симферополе, но и всю горную и предгорные части Крымского полуострова. "Это комплексная была экспедиция, она очень успешно работала по научной программе шесть лет – с 1945-го по 1950-й годы. Потом переключились на работы охранного характера", – объяснил Юрий Зайцев.
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