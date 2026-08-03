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Как будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году
Как будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Как будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году
Школы и детские сады в Севастополе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Школы и детские сады в Севастополе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, работу школ запустят с 1 сентября в полноценном формате. Вопросы организации учебного процесса сейчас отрабатываются, в том числе – длительность уроков."Поэтому здесь спокойно готовимся к школе. Все нюансы с учителями в рамках августовского педагогического совещания обсудим и будем с 1 сентября организовывать нормальный учебный процесс", – подчеркнул он.В обычном режиме в Севастополе с 1 сентября также заработают детские сады, дежурные смены в дошкольных учреждениях отменят.В Севастополе на каждого школьника выплатят по пять тысяч рублей перед новым учебным годом, информировал ранее в понедельник Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работыШкольная ярмарка в Симферополе: когда и где откроетсяДетский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, школа
Как будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году
Школы в Севастополе в новом учебном году будут работать штатно – Развожаев
15:08 03.08.2026 (обновлено: 15:09 03.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Школы и детские сады в Севастополе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.
"Ни о каком о дистанционном обучении речь сегодня не идет. Смысла в этом совершенно никакого нет, потому что проблема сегодня – это ограничения по электроснабжению, без которого адекватное дистанционное обучение организовать качественно невозможно", – сказал Развожаев.
По его словам, работу школ запустят с 1 сентября в полноценном формате. Вопросы организации учебного процесса сейчас отрабатываются, в том числе – длительность уроков.
"Поэтому здесь спокойно готовимся к школе. Все нюансы с учителями в рамках августовского педагогического совещания обсудим и будем с 1 сентября организовывать нормальный учебный процесс", – подчеркнул он.
В обычном режиме в Севастополе с 1 сентября также заработают детские сады, дежурные смены в дошкольных учреждениях отменят.
В Севастополе на каждого школьника выплатят по пять тысяч рублей
перед новым учебным годом, информировал ранее в понедельник Развожаев.
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