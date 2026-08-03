https://crimea.ria.ru/20260803/kak-budut-rabotat-shkoly-i-detsady-sevastopolya-v-novom-uchebnom-godu-1158203807.html

Как будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году

Как будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Как будут работать школы и детсады Севастополя в новом учебном году

Школы и детские сады в Севастополе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T15:08

2026-08-03T15:08

2026-08-03T15:09

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

образование в крыму и севастополе

школа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123336013_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c064ec4a4cc1d6eec885bfbc486e595f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Школы и детские сады в Севастополе будут работать с 1 сентября в обычном режиме. Об этом заявил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, работу школ запустят с 1 сентября в полноценном формате. Вопросы организации учебного процесса сейчас отрабатываются, в том числе – длительность уроков."Поэтому здесь спокойно готовимся к школе. Все нюансы с учителями в рамках августовского педагогического совещания обсудим и будем с 1 сентября организовывать нормальный учебный процесс", – подчеркнул он.В обычном режиме в Севастополе с 1 сентября также заработают детские сады, дежурные смены в дошкольных учреждениях отменят.В Севастополе на каждого школьника выплатят по пять тысяч рублей перед новым учебным годом, информировал ранее в понедельник Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работыШкольная ярмарка в Симферополе: когда и где откроетсяДетский отдых и учебный год в Крыму – Кравцов встретился с Аксеновым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, школа