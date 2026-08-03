https://crimea.ria.ru/20260803/gelendzhik-posle-udara-vsu-chislo-zhertv-snova-vyroslo-1158210166.html

Геленджик сейчас: число погибших после удара ВСУ выросло до семи

Геленджик сейчас: число погибших после удара ВСУ выросло до семи - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Геленджик сейчас: число погибших после удара ВСУ выросло до семи

До семи человек увеличилось число погибших после атаки ВСУ на пляж в Геленджике, 21 человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Кубани. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T17:07

2026-08-03T17:07

2026-08-03T17:18

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геленджик

краснодарский край

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. До семи человек увеличилось число погибших после атаки ВСУ на пляж в Геленджике, 21 человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Кубани.В результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли шесть человек, в том числе ребенок, 17 пострадали, сообщалось ранее.Еще 40 человек получили различные травмы, утонили в ведомстве. В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 пострадавшим оказали необходимую помощь амбулаторно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260803/v-gelendzhike-razvernuli-opershtab-dlya-likvidatsii-posledstviy-ataki-bpla-1158197974.html

геленджик

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, геленджик, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу