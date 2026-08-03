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Геленджик сейчас: число погибших после удара ВСУ выросло до семи
Геленджик сейчас: число погибших после удара ВСУ выросло до семи - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Геленджик сейчас: число погибших после удара ВСУ выросло до семи
До семи человек увеличилось число погибших после атаки ВСУ на пляж в Геленджике, 21 человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Кубани. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T17:07
2026-08-03T17:07
2026-08-03T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. До семи человек увеличилось число погибших после атаки ВСУ на пляж в Геленджике, 21 человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Кубани.В результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли шесть человек, в том числе ребенок, 17 пострадали, сообщалось ранее.Еще 40 человек получили различные травмы, утонили в ведомстве. В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 пострадавшим оказали необходимую помощь амбулаторно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, геленджик, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Геленджик сейчас: число погибших после удара ВСУ выросло до семи
Число жертв удара ВСУ по Геленджику выросло до семи
17:07 03.08.2026 (обновлено: 17:18 03.08.2026)