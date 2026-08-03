https://crimea.ria.ru/20260803/gelendzhik-posle-ataki-vsu-chislo-zhertv-vyroslo-do-shesti-1158202650.html

Геленджик после атаки ВСУ: число жертв выросло до шести

Геленджик после атаки ВСУ: число жертв выросло до шести - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Геленджик после атаки ВСУ: число жертв выросло до шести

Число жертв атаки на Геленджик выросло до шести, пострадали около 40 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T14:51

2026-08-03T14:51

2026-08-03T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Число жертв атаки на Геленджик выросло до шести, пострадали около 40 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь."Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания. Всем пострадавшим и семьям погибших окажем необходимую поддержку и помощь", - написал он.Удар по ГеленджикуУкраинские беспилотники атаковали курортное село Архипо-Осиповку под Геленджиком в понедельник утром. Изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своих соцсетях, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка три человека погибли, 13 пострадали. Позже в оперштабе Кубани уточнили, что число погибших увеличилось до четырех человек, в их числе – ребенок. Но и это количество оказалось не окончательным. По поручению губернатора Краснодарского края на место происшествия выехала специализированная бригада медицины катастроф для оказания необходимой помощи и координации медицинских мероприятий. В селе развернут оперативный штаб. Контроль за соблюдением прав граждан и ходом разбирательства взяла на себя прокуратура Геленджика.Число раненых и погибших растетКак сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, после атаки ВСУ в больницы с различными травмами госпитализированы 17 человек, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.В больнице Архипо-Осиповки развернули первичную помощь всем пострадавшим, сообщил в своем МАКС глава Геленджика Алексей Богодистов."Дополнительно сельскую больницу усилили врачи городской больницы, медики из местного санатория. На месте работают два психолога, предложили свою помощь волонтеры", - написал он.По его информации, врачи обеспечены всем необходимым для оказания помощи пострадавшим. Тяжелых пациентов отправляют в больницы близлежащих городов.Также в соцсетях стала распространяться информация с призывом сдавать кровь в больнице Архипо-Осиповки. Однако в пресс-службе администрации Геленджика информацию о нехватке донорской крови назвали фейком. По информации главного врача городской больницы Сергея Ермакова, запасы донорской крови в учреждении здравоохранения достаточные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, атаки всу, происшествия