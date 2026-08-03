Геленджик после атаки ВСУ: число жертв выросло до шести
Шесть человек погибли и около 40 ранены при атаке ВСУ на Геленджик: все о ЧП к этому часу
14:51 03.08.2026 (обновлено: 15:32 03.08.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХирургическая операция
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Число жертв атаки на Геленджик выросло до шести, пострадали около 40 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети. В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким. На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа", - сказал он.
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
© Алексей БогодистовБольница, куда доставлены пострадавшие в результате атаки беспилотника на Геленджик
© Алексей Богодистов
Больница, куда доставлены пострадавшие в результате атаки беспилотника на Геленджик
"Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания. Всем пострадавшим и семьям погибших окажем необходимую поддержку и помощь", - написал он.
Удар по Геленджику
Украинские беспилотники атаковали курортное село Архипо-Осиповку под Геленджиком в понедельник утром. Изначально губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своих соцсетях, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка три человека погибли, 13 пострадали. Позже в оперштабе Кубани уточнили, что число погибших увеличилось до четырех человек, в их числе – ребенок. Но и это количество оказалось не окончательным.
По поручению губернатора Краснодарского края на место происшествия выехала специализированная бригада медицины катастроф для оказания необходимой помощи и координации медицинских мероприятий. В селе развернут оперативный штаб. Контроль за соблюдением прав граждан и ходом разбирательства взяла на себя прокуратура Геленджика.
Число раненых и погибших растет
Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, после атаки ВСУ в больницы с различными травмами госпитализированы 17 человек, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
© Алексей БогодистовБольница, куда доставлены пострадавшие в результате атаки беспилотника на Геленджик
© Алексей Богодистов
Больница, куда доставлены пострадавшие в результате атаки беспилотника на Геленджик
"По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей. Четверо из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов в комментарии РИА Новости.
В больнице Архипо-Осиповки развернули первичную помощь всем пострадавшим, сообщил в своем МАКС глава Геленджика Алексей Богодистов.
"Дополнительно сельскую больницу усилили врачи городской больницы, медики из местного санатория. На месте работают два психолога, предложили свою помощь волонтеры", - написал он.
По его информации, врачи обеспечены всем необходимым для оказания помощи пострадавшим. Тяжелых пациентов отправляют в больницы близлежащих городов.
"Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли", - уточнил он.
© Алексей БогодистовБольница, куда доставлены пострадавшие в результате атаки беспилотника на Геленджик
© Алексей Богодистов
Больница, куда доставлены пострадавшие в результате атаки беспилотника на Геленджик
Также в соцсетях стала распространяться информация с призывом сдавать кровь в больнице Архипо-Осиповки. Однако в пресс-службе администрации Геленджика информацию о нехватке донорской крови назвали фейком. По информации главного врача городской больницы Сергея Ермакова, запасы донорской крови в учреждении здравоохранения достаточные.
"Необходимости в экстренной сдаче от населения нет. Ситуация стабильная, все потребности обеспечены", - заверили в администрации.