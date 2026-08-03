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Где заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Где заправиться в Севастополе в понедельник
Где заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Где заправиться в Севастополе в понедельник
В понедельник, 3 августа, в Севастополе купить топливо можно на всех заправках города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T10:13
2026-08-03T10:13
севастополь
новости севастополя
бензин
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В понедельник, 3 августа, в Севастополе купить топливо можно на всех заправках города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он напомнил, что в Севастополе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Ранее сообщалось, что логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать их объемы.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаВ Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливомВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, бензин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Где заправиться в Севастополе в понедельник

В Севастополе топливо в свободной продаже есть на всех АЗС "Атан"

10:13 03.08.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В понедельник, 3 августа, в Севастополе купить топливо можно на всех заправках города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня на всех заправках "АТАН" в свободной продаже топливо марок АИ-100, АИ-95 Ultra, АИ-95, А-92 и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он напомнил, что в Севастополе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Ранее сообщалось, что логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать их объемы.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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СевастопольНовости СевастополяБензинТопливо в КрымуДефицит топлива в Крыму
 
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