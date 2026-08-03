https://crimea.ria.ru/20260803/gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-ponedelnik-1158193505.html

Где заправиться в Севастополе в понедельник

Где заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Где заправиться в Севастополе в понедельник

В понедельник, 3 августа, в Севастополе купить топливо можно на всех заправках города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T10:13

2026-08-03T10:13

2026-08-03T10:13

севастополь

новости севастополя

бензин

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В понедельник, 3 августа, в Севастополе купить топливо можно на всех заправках города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он напомнил, что в Севастополе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Ранее сообщалось, что логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать их объемы.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаВ Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливомВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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