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Где заправиться в Севастополе в понедельник
Где заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Где заправиться в Севастополе в понедельник
В понедельник, 3 августа, в Севастополе купить топливо можно на всех заправках города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T10:13
2026-08-03T10:13
2026-08-03T10:13
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дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В понедельник, 3 августа, в Севастополе купить топливо можно на всех заправках города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он напомнил, что в Севастополе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Ранее сообщалось, что логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать их объемы.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаВ Крыму ФСБ и Росгвардия поймали незаконных торговцев топливомВведен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
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севастополь, новости севастополя, бензин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Где заправиться в Севастополе в понедельник
В Севастополе топливо в свободной продаже есть на всех АЗС "Атан"