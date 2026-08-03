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Где в Крыму самое теплое море - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Где в Крыму самое теплое море
Где в Крыму самое теплое море - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Где в Крыму самое теплое море
Любителям морской воды попрохладнее стоит выбирать берег у Карадага, в других районах полуострова вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +25 градусов. Об... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Любителям морской воды попрохладнее стоит выбирать берег у Карадага, в других районах полуострова вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +25 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.Также по информации синоптиков температура воды в Керченском проливе составляет +25 градусов.Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие четыре дня в регионе ожидается сильный ветер при сухой и жаркой погоде.В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +29…+34. По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробыВ Анапе 100 пляжей получили разрешение на работу в купальный сезонАвгуст в Крыму: чего ждать от погоды в последний месяц лета
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Где в Крыму самое теплое море

Вода у берегов Крыма в Азовском и Черном море прогрелась до +25 градусов

11:01 03.08.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиды Крыма
Виды Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Любителям морской воды попрохладнее стоит выбирать берег у Карадага, в других районах полуострова вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +25 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Крымского Гидрометцентра Вероника Шенгелай.
"Вода у берегов Крыма в Азовском море прогрелась до +25, в Черном море – в Евпатории и Алуште + 24 градуса, в Севастополе и Ялте + 25, на Карадаге + 22 градуса", - рассказала Шенгелай.
Также по информации синоптиков температура воды в Керченском проливе составляет +25 градусов.
Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие четыре дня в регионе ожидается сильный ветер при сухой и жаркой погоде.
В понедельник в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами, температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +24 градусов, днем +29…+34. По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.
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