https://crimea.ria.ru/20260803/evropa-prodolzhit-ispolzovat-ukraintsev-kak-pushechnoe-myaso-protiv-rossii-1158197054.html

Европа продолжит использовать украинцев как "пушечное мясо" против России

Европа продолжит использовать украинцев как "пушечное мясо" против России - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Европа продолжит использовать украинцев как "пушечное мясо" против России

Европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T12:09

2026-08-03T12:09

2026-08-03T12:09

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европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как отметили в ведомстве, у ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс интеграции может растянуться на долгие годы."Вместе с тем евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией", – подчеркнули в СВР.В службе добавили, что и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украину не зовут в НАТО – Зеленский в недоуменииЗащита от ракет: Европа создала новую коалицию с УкраинойПерспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте

европа

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), европа, украина, служба внешней разведки (свр), новости, политика