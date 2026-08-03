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Европа продолжит использовать украинцев как "пушечное мясо" против России
Европа продолжит использовать украинцев как "пушечное мясо" против России - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Европа продолжит использовать украинцев как "пушечное мясо" против России
Европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T12:09
2026-08-03T12:09
2026-08-03T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как отметили в ведомстве, у ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс интеграции может растянуться на долгие годы."Вместе с тем евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией", – подчеркнули в СВР.В службе добавили, что и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украину не зовут в НАТО – Зеленский в недоуменииЗащита от ракет: Европа создала новую коалицию с УкраинойПерспектив вступить в НАТО у Украины нет – Рютте
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европейский союз (ес), европа, украина, служба внешней разведки (свр), новости, политика
Европа продолжит использовать украинцев как "пушечное мясо" против России
Лидеры Европы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС – СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении "в светлом будущем" Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы. Они опасаются, что евроинтеграция Киева принесет слишком большие экономические и политические риски для "единой Европы", - говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, у ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс интеграции может растянуться на долгие годы.
"Вместе с тем евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией", – подчеркнули в СВР.
В службе добавили, что и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны.
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