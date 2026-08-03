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Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ
Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ
б этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T13:15
2026-08-03T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. б этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.Утром в понедельник Аксенов сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ на Крым трое мирных жителей погибли, еще двое ранены.29 июля в результате воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы. Также на одной из улиц города при ударе дрона пострадали еще два человека. На следующий день раненный в Керчи 9-летний ребенок скончался от полученных ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ

При ночной атаке ВСУ на Крым погиб еще один человек

13:15 03.08.2026 (обновлено: 13:17 03.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. б этом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.
"По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек. Искренне соболезную родным и близким погибшего. Каждая унесенная жизнь – это большая потеря для всех нас", - говорится в сообщении.
Утром в понедельник Аксенов сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ на Крым трое мирных жителей погибли, еще двое ранены.
29 июля в результате воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы. Также на одной из улиц города при ударе дрона пострадали еще два человека. На следующий день раненный в Керчи 9-летний ребенок скончался от полученных ранений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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