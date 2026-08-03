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Еще два населенных пункта в Харьковской области освобождены - Минобороны РФ

Еще два населенных пункта в Харьковской области освобождены - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Еще два населенных пункта в Харьковской области освобождены - Минобороны РФ

Армия России освободила еще два населенных пункта в Харьковской области. Под российский контроль перешли Белый Колодезь и Устиновка, сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T12:17

2026-08-03T12:17

2026-08-03T12:37

новости сво

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вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила еще два населенных пункта в Харьковской области. Под российский контроль перешли Белый Колодезь и Устиновка, сообщили в понедельник в Минобороны. 1 августа Вооруженные силы России взяли под свой контроль два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 31 июля российские войска освободили Веровку в Харьковской области. 30 июля в Минобороны России сообщили, что российские военные установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. 29 июля российские войска освободили Светлое в ДНР и взяли под контроль Новую Сечь на Сумщине, а 28 июля подразделения группировки войск "Центр" выбили ВСУ из населенного пункта Красный Кут в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за суткиАрмия России освободила два села в Запорожской и Харьковской областяхВеровка в Харьковской области перешла под контроль армии России

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2026

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новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)