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Еще четыре судна с грузом для ВСУ поражены в Черном море и Николаеве
Еще четыре судна с грузом для ВСУ поражены в Черном море и Николаеве - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Еще четыре судна с грузом для ВСУ поражены в Черном море и Николаеве
Российские военные поразили еще четыре сухогруза с военными грузами для ВСУ - в порту Николаева и в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T17:15
2026-08-03T17:15
2026-08-03T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Российские военные поразили еще четыре сухогруза с военными грузами для ВСУ - в порту Николаева и в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве заявили, что ВС РФ в течение дня продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.Также в акватории Черного моря поражены два сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, добавили в ведомстве.В понедельник утром в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ударами беспилотников поразили четыре сухогруза с военным грузом для ВСУ в Черном море.Накануне российские военные нанесли удары по трем сухогрузам и морскому буксиру в Черном море, а также портовой инфраструктуре Николаева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту Одессы поражен нефтеперерабатывающий завод16 ударов по Украине – что уничтожено за неделюМассированный удар – в Киеве разбиты места производства и хранения ракетного оружия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, удары по украине, николаев, министерство обороны рф, черное море, поставки западного оружия украине
Еще четыре судна с грузом для ВСУ поражены в Черном море и Николаеве
В Черном море и Николаеве поражены еще четыре судна с грузом для ВСУ - Минобороны РФ