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ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса
ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса - РИА Новости Крым, 03.08.2026
ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса
Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса. Об этом сообщает Служба внешней разведки России. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T12:45
2026-08-03T12:45
2026-08-03T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.Как отметили в ведомстве, украинские дипломаты докладывают своему начальству об истинном положении дел."Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа", - добавили в службе.Ранее СВР заявила, что европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракетыРубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружиемЗащита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной
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служба внешней разведки (свр), украина, европейский союз (ес), политика, безопасность, новости
ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса
ЕС хочет предложить Украине участие в политике безопасности без права голоса - СВР