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ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса
ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса - РИА Новости Крым, 03.08.2026
ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса
Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса. Об этом сообщает Служба внешней разведки России. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T12:45
2026-08-03T12:45
служба внешней разведки (свр)
украина
европейский союз (ес)
политика
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.Как отметили в ведомстве, украинские дипломаты докладывают своему начальству об истинном положении дел."Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа", - добавили в службе.Ранее СВР заявила, что европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракетыРубио ответил на требование РФ прекратить накачивать Киев оружиемЗащита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной
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РИА Новости Крым
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96
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служба внешней разведки (свр), украина, европейский союз (ес), политика, безопасность, новости
ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса

ЕС хочет предложить Украине участие в политике безопасности без права голоса - СВР

12:45 03.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.
"Чтобы предотвратить разочарование украинцев и "антиевропейский разворот" Малороссии в ближайшие годы, Брюссель в июне этого года в качестве "конфетки" предложил начать предвступительные переговоры с Украиной. Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.
Как отметили в ведомстве, украинские дипломаты докладывают своему начальству об истинном положении дел.
"Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа", - добавили в службе.
Ранее СВР заявила, что европейские бюрократы категорически отрицают возможность вступления Украины в ЕС, но намерены и дальше использовать украинцев как "пушечное мясо" против России.
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Служба внешней разведки (СВР)УкраинаЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаБезопасностьНовости
 
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