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Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины

Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины

Владимир Зеленский стал главной проблемой Украины, поскольку он не желает остановить конфликт и заключить мир. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T07:47

2026-08-03T07:47

2026-08-03T07:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский стал главной проблемой Украины, поскольку он не желает остановить конфликт и заключить мир. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.Пор ее словам, Зеленский сегодня – главный бенефициар конфликта, позволяющего главе киевского режима оставаться у власти."Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными, которые получают миллиарды евро из Евросоюза. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много", – подчеркнула она.По словам Мендель, Зеленский подорвал доверие людей к государству, "и это убило всякую мотивацию воевать".Она добавила, что сегодня главу киевского режима поддерживают "очень мало" людей – только те, кто получает выгоду от конфликта, работают на правительство или напрямую выигрывают от системы."Среди моих знакомых подавляющее большинство его уже не поддерживает: они считают, что Украина превратилась в автократию", - добавила Мендель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский запутался в своем вранье о потерях ВСУПочему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликтаЗеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море

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владимир зеленский, украина, в мире, общество, политика, мнения