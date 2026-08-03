https://crimea.ria.ru/20260803/eks-soratnitsa-zelenskogo-nazvala-glavnuyu-problemu-ukrainy-1158190896.html
Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины
Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины
Владимир Зеленский стал главной проблемой Украины, поскольку он не желает остановить конфликт и заключить мир. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T07:47
2026-08-03T07:47
2026-08-03T07:47
владимир зеленский
украина
в мире
общество
политика
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151570713_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2948588eb1e0e5d39f1767bf9d06f792.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский стал главной проблемой Украины, поскольку он не желает остановить конфликт и заключить мир. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.Пор ее словам, Зеленский сегодня – главный бенефициар конфликта, позволяющего главе киевского режима оставаться у власти."Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными, которые получают миллиарды евро из Евросоюза. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много", – подчеркнула она.По словам Мендель, Зеленский подорвал доверие людей к государству, "и это убило всякую мотивацию воевать".Она добавила, что сегодня главу киевского режима поддерживают "очень мало" людей – только те, кто получает выгоду от конфликта, работают на правительство или напрямую выигрывают от системы."Среди моих знакомых подавляющее большинство его уже не поддерживает: они считают, что Украина превратилась в автократию", - добавила Мендель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский запутался в своем вранье о потерях ВСУПочему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликтаЗеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151570713_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_1bff660f2b3e397ebf918cf1fda30f57.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, в мире, общество, политика, мнения
Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины
Зеленский является главной проблемой Украины – Мендель
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский стал главной проблемой Украины, поскольку он не желает остановить конфликт и заключить мир. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.
"Я считаю, что он (Зеленский – ред.) стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге отождествил Украину с лицом одного человека. Он сам поверил в этот сфабрикованный образ", - цитируют Мендель ИноСМИ.
Пор ее словам, Зеленский сегодня – главный бенефициар конфликта, позволяющего главе киевского режима оставаться у власти.
"Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными, которые получают миллиарды евро из Евросоюза. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много", – подчеркнула она.
По словам Мендель, Зеленский подорвал доверие людей к государству, "и это убило всякую мотивацию воевать".
Она добавила, что сегодня главу киевского режима поддерживают "очень мало" людей – только те, кто получает выгоду от конфликта, работают на правительство или напрямую выигрывают от системы.
"Среди моих знакомых подавляющее большинство его уже не поддерживает: они считают, что Украина превратилась в автократию", - добавила Мендель.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: