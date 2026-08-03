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Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины
Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины
Владимир Зеленский стал главной проблемой Украины, поскольку он не желает остановить конфликт и заключить мир. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T07:47
2026-08-03T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский стал главной проблемой Украины, поскольку он не желает остановить конфликт и заключить мир. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.Пор ее словам, Зеленский сегодня – главный бенефициар конфликта, позволяющего главе киевского режима оставаться у власти."Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными, которые получают миллиарды евро из Евросоюза. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много", – подчеркнула она.По словам Мендель, Зеленский подорвал доверие людей к государству, "и это убило всякую мотивацию воевать".Она добавила, что сегодня главу киевского режима поддерживают "очень мало" людей – только те, кто получает выгоду от конфликта, работают на правительство или напрямую выигрывают от системы."Среди моих знакомых подавляющее большинство его уже не поддерживает: они считают, что Украина превратилась в автократию", - добавила Мендель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский запутался в своем вранье о потерях ВСУПочему военная верхушка Украины хочет продолжения конфликтаЗеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море
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владимир зеленский, украина, в мире, общество, политика, мнения
Экс-соратница Зеленского назвала главную проблему Украины

Зеленский является главной проблемой Украины – Мендель

07:47 03.08.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаги Украины
Флаги Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский стал главной проблемой Украины, поскольку он не желает остановить конфликт и заключить мир. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.
"Я считаю, что он (Зеленский – ред.) стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге отождествил Украину с лицом одного человека. Он сам поверил в этот сфабрикованный образ", - цитируют Мендель ИноСМИ.
Пор ее словам, Зеленский сегодня – главный бенефициар конфликта, позволяющего главе киевского режима оставаться у власти.
"Вокруг Зеленского крутятся компании, связанные с его приближенными, которые получают миллиарды евро из Евросоюза. А для такого нарцисса, как он, аплодисменты всего мира значат очень много", – подчеркнула она.
По словам Мендель, Зеленский подорвал доверие людей к государству, "и это убило всякую мотивацию воевать".
Она добавила, что сегодня главу киевского режима поддерживают "очень мало" людей – только те, кто получает выгоду от конфликта, работают на правительство или напрямую выигрывают от системы.
"Среди моих знакомых подавляющее большинство его уже не поддерживает: они считают, что Украина превратилась в автократию", - добавила Мендель.
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