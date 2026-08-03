https://crimea.ria.ru/20260803/edinym-frontom-pomogaem-lyudyam--intervyu-ombudsmena-sevastopolya-1158156730.html

Единым фронтом помогаем людям – интервью омбудсмена Севастополя

Единым фронтом помогаем людям – интервью омбудсмена Севастополя - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Единым фронтом помогаем людям – интервью омбудсмена Севастополя

С начала года в аппарат Уполномоченного по правам человека (УПЧ) в Севастополе поступило 1418 обращений, почти треть из них – вопросы, связанные с СВО. При этом РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T19:28

2026-08-03T19:28

2026-08-03T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. С начала года в аппарат Уполномоченного по правам человека (УПЧ) в Севастополе поступило 1418 обращений, почти треть из них – вопросы, связанные с СВО. При этом введение в регионе режима чрезвычайной ситуации не отразилось на статистике работы – все решается на уровне правительства и лично губернатора. Об этом, а также о том, в каких сложных случаях и как удается помогать военным и гражданским людям, инициируя при этом совершенствование законодательства на уровне страны, в интервью РИА Новости Крым рассказал УПЧ в городе федерального значения Павел Буцай.Уникальный городПо словам Павла Юрьевича, число обращений, поступающих в аппарат УПЧ в Севастополе достигает 2,5 тысяч в год. Таким образом показатель одного города сравним со статистикой некоторых областей страны.Неудивительно, что этот во многом уникальный город неоднократно становился не просто флагманом для других субъектов России, но и инициатором совершенствования федерального законодательства в части защиты прав людей, в том числе военнослужащих и участников СВО, в различных сложных и спорных ситуациях, добавил он.За нами РоссияТак, например, именно из Севастополя вышел закон, когда ветеранов, получавших гражданство России, начали призывать на срочную службу, и это нужно было остановить, потому что так неправильно, сказал Буцай.Прецедентом стал случай, когда в аппарат УПЧ обратился участник освобождения Артемовска (прежнее название Бахмут, ныне территория ДНР) и других операций в рамках проведения боевых действий в зоне СВО, ранее переехавший вместе с женой из Молдавии в Россию, в Севастополь, уточнил он."Парень – ветеран, три креста у него, ранение. В Молдавии как русский человек он чувствовал себя неуютно. А здесь, в России, сразу хотел идти защищать страну, в которой предпочел жить и получить гражданство. Но поскольку только получили они ВНЖ (вид на жительство – ред.), на тот момент он не мог заключить контракт с Министерством обороны РФ, пошел в подразделение ЧВК", – рассказал Буцай.Как порядочный и честный человек боец дождался, наконец, паспорта гражданина РФ, хотя и тут были некоторые проволочки, которые удалось решить тоже благодаря УПЧ, но потом случился еще больший казус – его призвали служить "срочку" в рядах ВС РФ."Это после Бахмута! Я договорился, чтобы он оставался служить в Севастополе, потому что у него здесь жена одна, никаких родственников. И подал обращение Татьяне Николаевне Москальковой (УПЧ в России в 2016 – 2026 гг. – ред.) с тем, что несправедлива такая ситуация... Закон приняли за два дня до его дембеля, к сожалению. Но я ему сказал: "Зато ты стал прототипом этого большого закона, благодаря которому теперь все ребята с новых территорий России, которые воевали и получили гражданство РФ, не пойдут на срочную службу". То есть от нас пошла эта инициатива в стране".Еще один документ, изменивший законодательство на федеральном уровне, был связан с ситуацией, в которой оказались вдовы участников СВО из Севастополя, у которых стали отбирать автомобили их погибших мужей – на тот момент по закону, заметил Буцай."По закону, который был ранее, они должны были через полгода только вступать в наследство. И куда деваться девчонкам, когда у них дети, больные родственники, они без мужа, а теперь еще и без машины. Трагедия произошла, и мы должны поддержать, подставить свое плечо, а не наоборот", – рассказал Буцай.Автомобиль хоть и оформлялся на мужа, но это совместное имущество, приобретенное в браке. Проблема как очень важная была изложена уполномоченным по правам человека в Севастополе в письме в Москву – Татьяне Москальковой, на тот момент возглавлявшей аппарат УПЧ в России, и вскоре о ней узнал лично президент Владимир Путин.Единым фронтомФонд "Защитники Отечества" много помогает участникам СВО и их семьям, но там не имеют права законодательной инициативы. Поэтому хорошо, что люди не молчат, а приходят и рассказывают о своих бедах уполномоченному по правам человека – так решаются большие и важные дела, считает Буцай.Не всегда это происходит так быстро, как хочется, но, как правило, получается эффективно и справедливость торжествует, а это очень важно в нынешнее непростое время, и часто получается так благодаря совместной работе.По его словам, с начала 2026 года и по июль включительно в адрес УПЧ в Севастополе поступило 1418 обращений, из которых 490 – вопросы, касающиеся участников СВО и их близких."Это прежде всего вопросы о пропавших без вести, это плен, оказание медицинской помощи, ВВК (военно-врачебная комиссия – ред.), лечение, реабилитация, психологическая помощь, по выплатам тоже много вопросов", – отметил Буцай.Безусловно, социальное напряжение удалось снять в первый же год-два проведения спецоперации, когда возникало очень много острых вопросов, требовавших урегулирования федеральным законодательством, внесения изменений. Но и сегодня бывают нестыковки, возникают проблемы, говорит Павел Буцай."Буквально недавний случай: позвонил командир части, его подчиненный не мог устроить ребенка в детский сад. Там какой-то технический сбой произошел, и они на своем уровне просто не могли это решить. Мы сразу включились, связались с департаментом образования, они увидели, что там нестыковка техническая произошла, и сразу же ребенка определили в ближайший сад без вопросов", – рассказал Буцай.Практически ежедневно он находится на связи с волонтерами, в том числе с сестрами милосердия, которые бесплатно, по зову сердца помогают медперсоналу ухаживать за ранеными в госпиталях, содействуют в восстановлении утраченных бойцами документов для получения разного рода заслуженных льгот.После того как институт сестер милосердия был возрожден в Севастополе, появился он и в Симферополе, так что за два года, с 2024-го по сегодняшний день, сестричество в Крыму – это уже более 300 женщин, отметил он."Первые курсы прошли в храме Вознесения на Северной стороне Севастополя, а вторые и третьи – у нас в офисе. Мы открыли учебный центр в Севастополе и еще в Симферополе – глава республики Сергей Аксенов дал помещение. И сестры – это самое главное –сигнализируют мне, у кого в чем и какая есть необходимость. Они на прямой связи со мной", – сказал Буцай.Единым фронтом с севастопольским аппаратом УПЧ выступает и миграционная служба, сотрудники которой сегодня нередко перерабатывают, чтобы поскорее восстановить утраченные бойцами документы."Они в основном занимаются этим тоже в свое нерабочее время, с восьми вечера и где-то до десяти, поскольку у них графики приема людей, я их иногда сопровождаю и в выходные дни. И буквально недавно мы передавали благодарность нашего командующего Черноморским флотом заместителю начальника управления (по вопросам миграции УМВД России по Севастополю – ред.) Цыганковой Наталье Олеговне, поскольку она постоянно этим занимается", – рассказывает собеседник.Разными способамиЕсть и удивляющие своей неожиданностью и необычностью случаи. Например, не так давно Павел Буцай в буквальном смысле организовал свадьбу бойца, который с ранением попал в госпиталь в Севастополе, и его избранницы из Челябинска. Больше того – стал непосредственным участником этого торжественного мероприятия.Решать вопрос по просьбе невесты пришлось оперативно, и УПЧ связался со службой ЗАГС, лично с начальником управления записи актов гражданского состояния Севастополя Ириной Жариковой."Все отделение собирало ему праздничную одежду, я его вывез на своем автомобиле в ближайшее к госпиталю отделение ЗАГСа. Свидетелями на свадьбе был я и Ирина Валерьевна. Мы вдвоем были, и они узаконили свои отношения, и это правильно, а наша задача – содействовать", – вспоминает Буцай.Некоторые вопросы, говорит он, приходится решать нестандартными способами, в том числе с использованием так называемого телефонного права как главного инструмента при форс-мажорах и в трудных жизненных ситуациях.Ждать официального ответа 30 дней в принципе довольно сложно, а бывают ситуации, которые не позволяют терять так много времени, тогда и включаются другие механизмы, отмечает Буцай.Работаем, братьяВ целом же, по его словам, на работу аппарата Уполномоченного по правам человека в Севастополе объявление режима чрезвычайной ситуации практически не повиляло – как и вопросы, связанные с повреждением или утратой имущества в результате атак ВСУ, эти, связанные с ЧС, решаются на уровне департаментов правительства и лично губернатора."В принципе, достаточно грамотно все работает, и на статистике нашей это никак не отобразилось. С такими вопросами к нам не обращаются. Единственное, были вопросы, связанные с обеспечением топливом, со связью. Но не только мы – все регионы с этим столкнулись в той или иной мере, и эти вопросы уже решаются, ситуация, как мы видим, налаживается. Главное, нет паники. Люди относятся с пониманием", – отмечает уполномоченный.Продолжают решаться самые разные и привычные для УПЧ вопросы, помимо тех, что связаны с СВО, заметил он.Так, на втором месте по числу обращений, согласно статистике (135 обращений с начала года), вопросы, касающиеся получения жилья.На третьем месте в списке (128 обращений с начала года) – социальное обеспечение, то есть все, что касается льгот и выплат – почти каждый день аппарат УПЧ на связи руководителем департамента труда и соцзащиты, сказал Буцай.Далее – вопросы, связанные с получением гражданства РФ, с такими было 125 обращений к УПЧ в Севастополе за семь месяцев. Еще 85 заявлений относились к праву частной собственности, в том числе на землю. Остальные касались права участников уголовного процесса (68), права на семью, материнство, отцовство и детство (65) и права на охрану здоровья и медпомощь (59).В целом, говорит Буцай, работой аппарата он доволен, хотя всегда есть к чему стремиться. "Стараемся отрабатывать задачи, которые есть, прикладывая максимальное усилие. И конечно, очень рады, когда у нас получается. В общем, работаем", – подытожил собеседник.Ранее в июле уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что за неделю в адрес аппарата УПЧ РФ поступило 2656 обращений, большую часть которых – 1419 составляли вопросы, связанные с СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260308/v-sevastopole-prokhodit-pervyy-sezd-sester-miloserdiya-kryma-i-novorossii-1153794937.html

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

севастополь, новости севастополя, закон и право, режим чс, павел буцай