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Для удержания цен на социальный хлеб в Севастополе выделили 17 миллионов рублей

Для удержания цен на социальный хлеб в Севастополе выделили 17 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Для удержания цен на социальный хлеб в Севастополе выделили 17 миллионов рублей

Правительство Севастополя выделило 17,6 миллиона рублей на компенсацию хлебопекарным предприятиям части затрат на производство социальных сортов хлеба. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T18:38

2026-08-03T18:38

2026-08-03T18:38

хлеб

севастополь

новости севастополя

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя выделило 17,6 миллиона рублей на компенсацию хлебопекарным предприятиям части затрат на производство социальных сортов хлеба. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По поручению губернатора Михаила Развожаева цена на социальные сорта хлеба остается неизменной уже пять лет.Севастополь остается одним из немногих регионов России, где действует постоянная мера поддержки производителей социальных сортов хлеба за счет средств городского бюджета, подчеркнули в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Успешный опыт регулирования цен в Крыму пригодится стране – мнениеОбзор цен на крымские фрукты и овощи в разгар летаФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской области

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хлеб, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя