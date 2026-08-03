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Для удержания цен на социальный хлеб в Севастополе выделили 17 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Для удержания цен на социальный хлеб в Севастополе выделили 17 миллионов рублей
Для удержания цен на социальный хлеб в Севастополе выделили 17 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Для удержания цен на социальный хлеб в Севастополе выделили 17 миллионов рублей
Правительство Севастополя выделило 17,6 миллиона рублей на компенсацию хлебопекарным предприятиям части затрат на производство социальных сортов хлеба. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T18:38
2026-08-03T18:38
хлеб
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя выделило 17,6 миллиона рублей на компенсацию хлебопекарным предприятиям части затрат на производство социальных сортов хлеба. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По поручению губернатора Михаила Развожаева цена на социальные сорта хлеба остается неизменной уже пять лет.Севастополь остается одним из немногих регионов России, где действует постоянная мера поддержки производителей социальных сортов хлеба за счет средств городского бюджета, подчеркнули в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Успешный опыт регулирования цен в Крыму пригодится стране – мнениеОбзор цен на крымские фрукты и овощи в разгар летаФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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хлеб, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя
Для удержания цен на социальный хлеб в Севастополе выделили 17 миллионов рублей

Власти Севастополя выделили 17 миллионов рублей на сохранение стоимости социального хлеба

18:38 03.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя выделило 17,6 миллиона рублей на компенсацию хлебопекарным предприятиям части затрат на производство социальных сортов хлеба. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"Средства будут направлены предприятию "Царь Хлеб". Это позволит сохранить стоимость социальных сортов хлеба – "Формовой" и "Дарницкий" – на уровне 20 рублей за буханку, несмотря на рост себестоимости производства, логистические ограничения и увеличение затрат предприятий", – говорится в сообщении.

По поручению губернатора Михаила Развожаева цена на социальные сорта хлеба остается неизменной уже пять лет.
Севастополь остается одним из немногих регионов России, где действует постоянная мера поддержки производителей социальных сортов хлеба за счет средств городского бюджета, подчеркнули в правительстве.
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ХлебСевастопольНовости СевастополяПравительство Севастополя
 
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