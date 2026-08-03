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Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работы
Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работы - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работы
С понедельника детские сады в городе Саки возвращаются в штатный режим работы – с горячими обедами. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T09:55
2026-08-03T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. С понедельника детские сады в городе Саки возвращаются в штатный режим работы – с горячими обедами. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.Также продолжаются работы по подготовке школ к новому учебному году, решаются вопросы формирования запасов топлива для генераторов в школах.Она также отметила, что общественный транспорт работает в штатном режиме.Вместе с тем на территории города продолжает действовать режим ограничения электроэнергии. Специалисты ведут ремонтные работы на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры.3 августа в компании "Крымэнерго" сообщили, что в Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваВ Феодосии открыли пять центров содействия: адреса
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Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работы
Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работы с питанием
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. С понедельника детские сады в городе Саки возвращаются в штатный режим работы – с горячими обедами. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.
"С этого дня детские сады постепенно возвращаются в штатный режим работы (с организацией питания). Администрацией города выделено дополнительное финансирование для закупки топлива для обеспечения работы пищеблоков. Приобретен и установлен дизель-генератор в детском саду "Светлячок", - написала Предыбайло в своем канале в МАКС.
Также продолжаются работы по подготовке школ к новому учебному году, решаются вопросы формирования запасов топлива для генераторов в школах.
Она также отметила, что общественный транспорт работает в штатном режиме.
Вместе с тем на территории города продолжает действовать режим ограничения электроэнергии. Специалисты ведут ремонтные работы на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры.
3 августа в компании "Крымэнерго" сообщили, что в Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено
электроснабжение некоторых населенных пунктов.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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