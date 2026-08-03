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Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работы

Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работы - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работы

С понедельника детские сады в городе Саки возвращаются в штатный режим работы – с горячими обедами. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T09:55

2026-08-03T09:55

2026-08-03T09:55

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юлия предыбайло

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. С понедельника детские сады в городе Саки возвращаются в штатный режим работы – с горячими обедами. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.Также продолжаются работы по подготовке школ к новому учебному году, решаются вопросы формирования запасов топлива для генераторов в школах.Она также отметила, что общественный транспорт работает в штатном режиме.Вместе с тем на территории города продолжает действовать режим ограничения электроэнергии. Специалисты ведут ремонтные работы на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры.3 августа в компании "Крымэнерго" сообщили, что в Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричестваВ Феодосии открыли пять центров содействия: адреса

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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