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Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло
Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло
Число погибших в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до четырех человек, в числе погибших – ребенок. 10... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T13:19
2026-08-03T13:27
геленджик
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до четырех человек, в числе погибших – ребенок. 10 человек пострадали. Уточненную информацию опубликовали в оперштабе Кубани.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в геленджике три человека погибли при падении обломков БПЛА, еще 13 пострадали. В числе погибших – один ребенок. Кроме того, среди десятерых раненых также двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавшим оказывают помощь на месте, госпитализация им не требуется. По поручению губернатора на место направлена специализированная бригада медицины катастроф.ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Кроме того сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ 131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек
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геленджик, атаки всу, новости сво, происшествия, краснодарский край
Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло

Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло до четырех

13:19 03.08.2026 (обновлено: 13:27 03.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до четырех человек, в числе погибших – ребенок. 10 человек пострадали. Уточненную информацию опубликовали в оперштабе Кубани.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в геленджике три человека погибли при падении обломков БПЛА, еще 13 пострадали.
"По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке число погибших увеличилось до четырех человек, также пострадали 10 человек", - говорится в сообщении.
В числе погибших – один ребенок. Кроме того, среди десятерых раненых также двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавшим оказывают помощь на месте, госпитализация им не требуется.
По поручению губернатора на место направлена специализированная бригада медицины катастроф.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Кроме того сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек.
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131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ
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ГеленджикАтаки ВСУНовости СВОПроисшествияКраснодарский край
 
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