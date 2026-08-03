https://crimea.ria.ru/20260803/chislo-pogibshikh-pri-padenii-oblomkov-bpla-v-gelendzhike-vyroslo-1158199470.html

Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло

Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло

Число погибших в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до четырех человек, в числе погибших – ребенок. 10... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T13:19

2026-08-03T13:19

2026-08-03T13:27

геленджик

атаки всу

новости сво

происшествия

краснодарский край

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111548/53/1115485343_0:77:2806:1655_1920x0_80_0_0_86a7645a0211f91c77f9105c0c536deb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до четырех человек, в числе погибших – ребенок. 10 человек пострадали. Уточненную информацию опубликовали в оперштабе Кубани.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в геленджике три человека погибли при падении обломков БПЛА, еще 13 пострадали. В числе погибших – один ребенок. Кроме того, среди десятерых раненых также двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавшим оказывают помощь на месте, госпитализация им не требуется. По поручению губернатора на место направлена специализированная бригада медицины катастроф.ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Кроме того сообщалось, что в Брянской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали восемь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ 131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек

геленджик

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, атаки всу, новости сво, происшествия, краснодарский край