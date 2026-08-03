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Четыре человека ранены при атаке ВСУ на склад во Владимирской области - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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Четыре человека ранены при атаке ВСУ на склад во Владимирской области
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на склад во Владимирской области - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на склад во Владимирской области
Число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области выросло до четырех, сообщает губернатор региона Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T16:09
2026-08-03T16:09
владимирская область
новости
александр авдеев
атаки всу
wildberries
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области выросло до четырех, сообщает губернатор региона Александр Авдеев.В понедельник утром Авдеев сообщал об атаке на складской комплекс Wildberries в Собинском округе, в результате чего возник пожар и разрушения. Был ранен мужчина – он получил травму головы.По обновленным данным губернатора, травму руки также получил молодой мужчина, повреждение ноги – жительница соседнего населенного пункта.По словам губернатора, от госпитализации пострадавшие отказались. По оценкам медиков, состояние раненых опасений не вызывает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Владимиром атакован склад Wildberries В Краснодаре умерла раненная при атаке на склад девушкаWildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ
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РИА Новости Крым
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96
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владимирская область, новости, александр авдеев, атаки всу, wildberries
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на склад во Владимирской области

Число пострадавших при атаке ВСУ на склад во Владимирской области выросло до четырех

16:09 03.08.2026
 
© Правительство СевастополяХирургическая операция
Хирургическая операция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области выросло до четырех, сообщает губернатор региона Александр Авдеев.
В понедельник утром Авдеев сообщал об атаке на складской комплекс Wildberries в Собинском округе, в результате чего возник пожар и разрушения. Был ранен мужчина – он получил травму головы.
По обновленным данным губернатора, травму руки также получил молодой мужчина, повреждение ноги – жительница соседнего населенного пункта.
"Четвертый пострадавший от утренней атаки БПЛА в Собинском округе. Мужчина поступил в БСМП с повреждением в области головы", – проинформировал Авдеев в своем канале в МАКС.
По словам губернатора, от госпитализации пострадавшие отказались. По оценкам медиков, состояние раненых опасений не вызывает.
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Владимирская областьНовостиАлександр АвдеевАтаки ВСУWildberries
 
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