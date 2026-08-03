https://crimea.ria.ru/20260803/bezekipazhnyy-kater-vsu-unichtozhili-v-chernom-more-1158197619.html

Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море

Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море

В акватории Черного моря российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T12:19

2026-08-03T12:19

2026-08-03T13:04

безэкипажные катера

черное море

новости сво

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 070 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 411 танков и других боевых бронированных машин, 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 016 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 210 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безэкипажные катера, черное море, новости сво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя