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Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море
Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море
В акватории Черного моря российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T12:19
2026-08-03T12:19
2026-08-03T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 070 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 411 танков и других боевых бронированных машин, 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 016 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 210 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безэкипажные катера, черное море, новости сво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя
Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море
В Черном море морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ
12:19 03.08.2026 (обновлено: 13:04 03.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В акватории Черного моря российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 070 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 411 танков и других боевых бронированных машин, 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 016 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 210 единиц специальной военной автомобильной техники.
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