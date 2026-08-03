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Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей
Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей
Основательница кредитно-потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1 миллиарда рублей у 1148 человек из Севастополя и... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Основательница кредитно-потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1 миллиарда рублей у 1148 человек из Севастополя и других регионов страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, полученные деньги фигурантка легализовала через аффилированные организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе под предлогом вложения средств в строительство жилых домов.Кроме того, злоумышленница присвоила 5 миллионов рублей, полученных от индивидуального предпринимателя в качестве займа якобы для инвестирования в развитие бизнеса.Женщину задержали в 2023 году. Уголовное дело в отношении нее рассмотрит суд в Кировской области.На имущество обвиняемой, а также подконтрольных ей лиц, наложен арест на сумму более 219 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВОВ Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионовВ Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли
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севастополь, крым, новости севастополя, новости крыма, ирина волк, мошенничество
Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей
Жители Севастополя и других регионов лишились 1 млрд рублей из-за афер главы кооператива
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Основательница кредитно-потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1 миллиарда рублей у 1148 человек из Севастополя и других регионов страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По версии следствия, на протяжении более чем 10 лет злоумышленница привлекала денежные средства граждан, обещая им доход со вкладов с высокой ставкой. Однако свои обязательства она не исполнила", - написала Волк в своем канале в МАКС.
По ее словам, полученные деньги фигурантка легализовала через аффилированные организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе под предлогом вложения средств в строительство жилых домов.
Кроме того, злоумышленница присвоила 5 миллионов рублей, полученных от индивидуального предпринимателя в качестве займа якобы для инвестирования в развитие бизнеса.
"Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 1148 граждан из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и города Севастополя. Общая сумма причиненного ущерба превышает миллиард рублей. Объем материалов уголовного дела составил 211 томов", - отметила официальный представитель МВД.
Женщину задержали в 2023 году. Уголовное дело в отношении нее рассмотрит суд в Кировской области.
На имущество обвиняемой, а также подконтрольных ей лиц, наложен арест на сумму более 219 миллионов рублей.
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