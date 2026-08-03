Рейтинг@Mail.ru
Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260803/aferistka-obmanula-zhiteley-sevastopolya-i-drugikh-regionov-na-1-mlrd-rubley-1158195472.html
Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей
Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2026
Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей
Основательница кредитно-потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1 миллиарда рублей у 1148 человек из Севастополя и... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T12:00
2026-08-03T12:00
севастополь
крым
новости севастополя
новости крыма
ирина волк
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Основательница кредитно-потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1 миллиарда рублей у 1148 человек из Севастополя и других регионов страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, полученные деньги фигурантка легализовала через аффилированные организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе под предлогом вложения средств в строительство жилых домов.Кроме того, злоумышленница присвоила 5 миллионов рублей, полученных от индивидуального предпринимателя в качестве займа якобы для инвестирования в развитие бизнеса.Женщину задержали в 2023 году. Уголовное дело в отношении нее рассмотрит суд в Кировской области.На имущество обвиняемой, а также подконтрольных ей лиц, наложен арест на сумму более 219 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВОВ Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионовВ Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, новости севастополя, новости крыма, ирина волк, мошенничество
Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей

Жители Севастополя и других регионов лишились 1 млрд рублей из-за афер главы кооператива

12:00 03.08.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Основательница кредитно-потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1 миллиарда рублей у 1148 человек из Севастополя и других регионов страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По версии следствия, на протяжении более чем 10 лет злоумышленница привлекала денежные средства граждан, обещая им доход со вкладов с высокой ставкой. Однако свои обязательства она не исполнила", - написала Волк в своем канале в МАКС.
По ее словам, полученные деньги фигурантка легализовала через аффилированные организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе под предлогом вложения средств в строительство жилых домов.
Кроме того, злоумышленница присвоила 5 миллионов рублей, полученных от индивидуального предпринимателя в качестве займа якобы для инвестирования в развитие бизнеса.
"Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 1148 граждан из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и города Севастополя. Общая сумма причиненного ущерба превышает миллиард рублей. Объем материалов уголовного дела составил 211 томов", - отметила официальный представитель МВД.
Женщину задержали в 2023 году. Уголовное дело в отношении нее рассмотрит суд в Кировской области.
На имущество обвиняемой, а также подконтрольных ей лиц, наложен арест на сумму более 219 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО
В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов
В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли
 
СевастопольКрымНовости СевастополяНовости КрымаИрина ВолкМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22Удар ВСУ по Геленджику - в больницах находятся 17 пострадавших
14:21Школьникам в Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей перед новым учебным годом
14:00"Работа курьером": в Крыму задержан житель Кабардино-Балкарии за помощь мошенникам
13:48Зеленский назначит Умерова начальником Службы внешней разведки
13:37Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта
13:19Число погибших при падении обломков БПЛА в Геленджике выросло
13:15Еще один человек погиб в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ
13:10На Кубани похитили 18 млн рублей из такси на заправке
12:56В Севастополе дополнительно обесточили часть потребителей
12:45ЕС предложит Киеву участие в политике безопасности без права голоса
12:34В Геленджике развернули оперштаб для ликвидации последствий атаки БПЛА
12:19Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море
12:17Еще два населенных пункта в Харьковской области освобождены - Минобороны РФ
12:09Европа продолжит использовать украинцев как "пушечное мясо" против России
12:00Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей
11:52Удар ВСУ по Крыму - СК начал расследование
11:41На Кубани ввели ограничения на использование воздушного пространства
11:25Крымский мост сейчас: очередь выросла почти вдвое
11:18Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике
11:01Где в Крыму самое теплое море
Лента новостейМолния