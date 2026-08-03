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Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей

Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2026

Аферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублей

Основательница кредитно-потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1 миллиарда рублей у 1148 человек из Севастополя и... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T12:00

2026-08-03T12:00

2026-08-03T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Основательница кредитно-потребительского кооператива предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1 миллиарда рублей у 1148 человек из Севастополя и других регионов страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, полученные деньги фигурантка легализовала через аффилированные организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе под предлогом вложения средств в строительство жилых домов.Кроме того, злоумышленница присвоила 5 миллионов рублей, полученных от индивидуального предпринимателя в качестве займа якобы для инвестирования в развитие бизнеса.Женщину задержали в 2023 году. Уголовное дело в отношении нее рассмотрит суд в Кировской области.На имущество обвиняемой, а также подконтрольных ей лиц, наложен арест на сумму более 219 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВОВ Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионовВ Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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