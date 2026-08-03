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49 человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по пляжу в Геленджике - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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49 человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по пляжу в Геленджике
49 человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по пляжу в Геленджике - РИА Новости Крым, 03.08.2026
49 человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по пляжу в Геленджике
49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую после удара ВСУ по пляжу в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Федерального... РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T21:18
2026-08-03T21:20
новости
геленджик
краснодарский край
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую после удара ВСУ по пляжу в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства РФ.В городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, трое из которых – дети. Как сообщал главный врач городской больницы Сергей Ермаков, часть раненых – в тяжелом состоянии. Погибли 7 человек.Уточняется, что к оказанию медицинской помощи пострадавшим на всех этапах подключились врачи и психологи ФМБА. Сейчас на территории медицинских организаций ФМБА России в Краснодарском крае организован круглосуточный пост оказания психологической помощи. Дополнительно выделен телефон горячей линии для психологической поддержки в круглосуточном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260803/v-gelendzhike-razvernuli-opershtab-dlya-likvidatsii-posledstviy-ataki-bpla-1158197974.html
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РИА Новости Крым
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новости, геленджик, краснодарский край, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
49 человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по пляжу в Геленджике

После удара ВСУ по пляжу в Геленджике 49 человек обратились за медицинской помощью

21:18 03.08.2026 (обновлено: 21:20 03.08.2026)
 
© Алексей БогодистовБольница, куда доставлены пострадавшие в результате атаки беспилотника на Геленджик
Больница, куда доставлены пострадавшие в результате атаки беспилотника на Геленджик
© Алексей Богодистов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую после удара ВСУ по пляжу в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства РФ.
В городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, трое из которых – дети. Как сообщал главный врач городской больницы Сергей Ермаков, часть раненых – в тяжелом состоянии. Погибли 7 человек.
"В оказании медицинской помощи пострадавшим задействованы 21 человек, в том числе 6 врачей-специалистов, 6 медицинских сестер, 2 медицинских психолога, 3 специалиста младшего медицинского персонала, 4 единицы медицинского автотранспорта. Медицинская помощь оказана 49 пациентам, психологическая помощь – 82 обратившимся", – сказано в сообщении.
Уточняется, что к оказанию медицинской помощи пострадавшим на всех этапах подключились врачи и психологи ФМБА. Сейчас на территории медицинских организаций ФМБА России в Краснодарском крае организован круглосуточный пост оказания психологической помощи. Дополнительно выделен телефон горячей линии для психологической поддержки в круглосуточном режиме.
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НовостиГеленджикКраснодарский крайФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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