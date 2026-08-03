https://crimea.ria.ru/20260803/49-chelovek-obratilis-za-medpomoschyu-posle-udara-vsu-po-plyazhu-v-gelendzhike-1158218057.html

49 человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по пляжу в Геленджике

49 человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по пляжу в Геленджике - РИА Новости Крым, 03.08.2026

49 человек обратились за медпомощью после удара ВСУ по пляжу в Геленджике

49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую после удара ВСУ по пляжу в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Федерального... РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T21:18

2026-08-03T21:18

2026-08-03T21:20

новости

геленджик

краснодарский край

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. 49 пациентов получили медицинскую помощь и более 80 – психологическую после удара ВСУ по пляжу в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства РФ.В городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, трое из которых – дети. Как сообщал главный врач городской больницы Сергей Ермаков, часть раненых – в тяжелом состоянии. Погибли 7 человек.Уточняется, что к оказанию медицинской помощи пострадавшим на всех этапах подключились врачи и психологи ФМБА. Сейчас на территории медицинских организаций ФМБА России в Краснодарском крае организован круглосуточный пост оказания психологической помощи. Дополнительно выделен телефон горячей линии для психологической поддержки в круглосуточном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260803/v-gelendzhike-razvernuli-opershtab-dlya-likvidatsii-posledstviy-ataki-bpla-1158197974.html

геленджик

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, геленджик, краснодарский край, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу