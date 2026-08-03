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3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области
3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.08.2026
3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области
Трехлетний ребенок и его бабушка ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил вечером в понедельник оперштаб региона. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T21:00
2026-08-03T21:00
белгородская область
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок и его бабушка ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил вечером в понедельник оперштаб региона.Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии. После оказания необходимой помощи ребенок будет переведен в детскую областную клиническую больницу, женщина — в Ракитянскую ЦРБ, уточнили в оперштабе.Кроме того, в различных населенных пунктах области в результате вражеских атак повреждены автомобили, частные дома, хозпостройки.ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Позже власти сообщили об еще одном погибшем в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Геленджику – в больницах находятся 17 пострадавшихТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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белгородская область, атаки всу, новости сво, происшествия, новости, обстрелы белгородской области
3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области

3-летний ребенок и его бабушка ранены в Белгородской области в результате атаки ВСУ

21:00 03.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок и его бабушка ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил вечером в понедельник оперштаб региона.
"В хуторе Первомайский Краснояружского округа дрон взорвался во дворе частного дома. Трехлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка – проникающее ранение брюшной полости", – сказано в сообщении.
Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии. После оказания необходимой помощи ребенок будет переведен в детскую областную клиническую больницу, женщина — в Ракитянскую ЦРБ, уточнили в оперштабе.
Кроме того, в различных населенных пунктах области в результате вражеских атак повреждены автомобили, частные дома, хозпостройки.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Позже власти сообщили об еще одном погибшем в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ.
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Белгородская областьАтаки ВСУНовости СВОПроисшествияНовостиОбстрелы Белгородской области
 
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