https://crimea.ria.ru/20260803/3-letniy-rebenok-s-babushkoy-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-1158217519.html

3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области

3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.08.2026

3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области

Трехлетний ребенок и его бабушка ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил вечером в понедельник оперштаб региона. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T21:00

2026-08-03T21:00

2026-08-03T21:00

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок и его бабушка ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил вечером в понедельник оперштаб региона.Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии. После оказания необходимой помощи ребенок будет переведен в детскую областную клиническую больницу, женщина — в Ракитянскую ЦРБ, уточнили в оперштабе.Кроме того, в различных населенных пунктах области в результате вражеских атак повреждены автомобили, частные дома, хозпостройки.ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Позже власти сообщили об еще одном погибшем в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Геленджику – в больницах находятся 17 пострадавшихТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, атаки всу, новости сво, происшествия, новости, обстрелы белгородской области