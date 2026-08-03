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3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области
3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области - РИА Новости Крым, 03.08.2026
3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области
Трехлетний ребенок и его бабушка ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил вечером в понедельник оперштаб региона. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T21:00
2026-08-03T21:00
2026-08-03T21:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Трехлетний ребенок и его бабушка ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил вечером в понедельник оперштаб региона.Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии. После оказания необходимой помощи ребенок будет переведен в детскую областную клиническую больницу, женщина — в Ракитянскую ЦРБ, уточнили в оперштабе.Кроме того, в различных населенных пунктах области в результате вражеских атак повреждены автомобили, частные дома, хозпостройки.ВСУ регулярно атакуют российские регионы, бьют по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут и получают травмы мирные жители. Так, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на полуостров три человека погибли и еще двое получили ранения. Позже власти сообщили об еще одном погибшем в Крыму в ходе ночной атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Геленджику – в больницах находятся 17 пострадавшихТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, атаки всу, новости сво, происшествия, новости, обстрелы белгородской области
3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской области
3-летний ребенок и его бабушка ранены в Белгородской области в результате атаки ВСУ