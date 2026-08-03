https://crimea.ria.ru/20260803/131-vrazheskiy-bespilotnik-sbili-nad-krymom-i-esche-desyatkom-regionov-rf-1158190567.html

131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ

131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ - РИА Новости Крым, 03.08.2026

131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ

Силы ПВО сбили за ночь над Крымом и еще десятью регионами России 131 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.08.2026

2026-08-03T07:19

2026-08-03T07:19

2026-08-03T07:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над Крымом и еще десятью регионами России 131 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психологаВ Севастополе будут еженедельно проверять укрытия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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