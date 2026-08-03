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131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ - РИА Новости Крым, 03.08.2026
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131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ
131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ - РИА Новости Крым, 03.08.2026
131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ
Силы ПВО сбили за ночь над Крымом и еще десятью регионами России 131 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.08.2026
2026-08-03T07:19
2026-08-03T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над Крымом и еще десятью регионами России 131 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь: погибла женщина и сожжены жилые дома и авто Как успокоить ребенка во время атак ВСУ – совет психологаВ Севастополе будут еженедельно проверять укрытия
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131 вражеский беспилотник сбили над Крымом и еще десятком регионов РФ

Над Крымом и еще десятью регионами России сбили за ночь 131 беспилотник ВСУ

07:19 03.08.2026 (обновлено: 07:21 03.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над Крымом и еще десятью регионами России 131 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В течение дня воскресенья над российскими регионами перехватили и уничтожили 245 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем.
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