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Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму
Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму
В Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T18:55
2026-08-02T18:55
2026-08-02T18:55
диспансеризация
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медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) Министерства здравоохранения Республики Крым, главный врач "Симферопольской поликлиники №2" Алексей Музыка.Специалист также отметил, что сейчас практически во всех медицинских организациях, районных и городских, существует так называемая выездная форма работы."Бригада медиков выезжает на работу, обычно с собой берутся передвижные флюорографические, маммографические комплексы. Если, конечно, количество сотрудников хотя бы человек 30-40. Возможно объединение нескольких организаций. Например, какой-то один офисный центр, туда выезжает машина, и все могут пройти диспансеризацию", – разъяснил главврач поликлиники.В условиях поликлиники, пояснил гость эфира, медицинское обследование удобнее проходить людям более возрастным."Лицам пожилого возраста все организовано в основном по всем медицинским организациям Крыма, локально, то есть во избежание пересечения потоков с пациентами, с возможными респираторными заболеваниями и так далее", – подытожил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 годаПочему важно вовремя проходить диспансеризацию?Диспансеризацию нужно проходить всем гражданам, в особенности здоровым
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диспансеризация, алексей музыка, медицина, здравоохранение в россии, здоровье
Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму
В Крыму 10 тысяч человек за полгода прошли диспансеризацию на производстве – главврач
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым.
В Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) Министерства здравоохранения Республики Крым, главный врач "Симферопольской поликлиники №2" Алексей Музыка.
"Когда все это начиналось в Крыму, то нужно было, скажем так, уговаривать население. Сейчас это постоянный приток, движение пациентов. Очень большое развитие получила выездная форма диспансеризации. У нас в поликлинике порядка десяти тысяч человек только за эти полгода прошли ее на предприятиях", – рассказал спикер.
Специалист также отметил, что сейчас практически во всех медицинских организациях, районных и городских, существует так называемая выездная форма работы.
"Бригада медиков выезжает на работу, обычно с собой берутся передвижные флюорографические, маммографические комплексы. Если, конечно, количество сотрудников хотя бы человек 30-40. Возможно объединение нескольких организаций. Например, какой-то один офисный центр, туда выезжает машина, и все могут пройти диспансеризацию", – разъяснил главврач поликлиники.
Результаты данной формы работы медиков говорят сами за себя, подчеркнул он. "Мы видим очень положительный баланс на выездных формах диспансеризации", – дополнил медик.
В условиях поликлиники, пояснил гость эфира, медицинское обследование удобнее проходить людям более возрастным.
"Лицам пожилого возраста все организовано в основном по всем медицинским организациям Крыма, локально, то есть во избежание пересечения потоков с пациентами, с возможными респираторными заболеваниями и так далее", – подытожил гость эфира.
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