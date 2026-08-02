https://crimea.ria.ru/20260802/vyezdnaya-forma-dispanserizatsii-populyarna-v-krymu-1158118895.html

Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму

Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Выездная форма диспансеризации популярна в Крыму

В Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T18:55

2026-08-02T18:55

2026-08-02T18:55

диспансеризация

алексей музыка

медицина

здравоохранение в россии

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму постоянный приток пациентов для прохождения диспансеризации обеспечивается за счет выездных форм обслуживания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) Министерства здравоохранения Республики Крым, главный врач "Симферопольской поликлиники №2" Алексей Музыка.Специалист также отметил, что сейчас практически во всех медицинских организациях, районных и городских, существует так называемая выездная форма работы."Бригада медиков выезжает на работу, обычно с собой берутся передвижные флюорографические, маммографические комплексы. Если, конечно, количество сотрудников хотя бы человек 30-40. Возможно объединение нескольких организаций. Например, какой-то один офисный центр, туда выезжает машина, и все могут пройти диспансеризацию", – разъяснил главврач поликлиники.В условиях поликлиники, пояснил гость эфира, медицинское обследование удобнее проходить людям более возрастным."Лицам пожилого возраста все организовано в основном по всем медицинским организациям Крыма, локально, то есть во избежание пересечения потоков с пациентами, с возможными респираторными заболеваниями и так далее", – подытожил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 годаПочему важно вовремя проходить диспансеризацию?Диспансеризацию нужно проходить всем гражданам, в особенности здоровым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диспансеризация, алексей музыка, медицина, здравоохранение в россии, здоровье