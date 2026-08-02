https://crimea.ria.ru/20260802/vsu-udarili-po-detskoy-ploschadke-v-belgorodskoy-oblasti--pogibla-devochka-i-raneny-esche-dve-1158188730.html
ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две - РИА Новости Крым, 02.08.2026
ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
ВСУ ударили дронами по детской площадке в одном из сел Белгородской области – одна девочка погибла и еще две ранены, сообщает врио губернатора Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T20:41
2026-08-02T20:41
2026-08-02T20:45
белгородская область
александр шуваев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_3f2420511f1000ce0e9d0a4170805406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ударили дронами по детской площадке в одном из сел Белгородской области – одна девочка погибла и еще две ранены, сообщает врио губернатора Александр Шуваев.Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног, ее оперативно госпитализировали. Еще одну 9-летнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет в больницу. Пострадавшим от рук украинских террористов детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, проинформировал Шуваев.Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами. Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. В Саратовской области после атаки ВСУ в ночь на воскресенье погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_8a614f63b395139923d84ffe48b2ff8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, александр шуваев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
После удара ВСУ по детской площадке на Белгородчине погибла девочка и ранены еще две
20:41 02.08.2026 (обновлено: 20:45 02.08.2026)