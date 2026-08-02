https://crimea.ria.ru/20260802/vsu-udarili-po-detskoy-ploschadke-v-belgorodskoy-oblasti--pogibla-devochka-i-raneny-esche-dve-1158188730.html

ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две

ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две - РИА Новости Крым, 02.08.2026

ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две

ВСУ ударили дронами по детской площадке в одном из сел Белгородской области – одна девочка погибла и еще две ранены, сообщает врио губернатора Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T20:41

2026-08-02T20:41

2026-08-02T20:45

белгородская область

александр шуваев

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ударили дронами по детской площадке в одном из сел Белгородской области – одна девочка погибла и еще две ранены, сообщает врио губернатора Александр Шуваев.Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног, ее оперативно госпитализировали. Еще одну 9-летнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет в больницу. Пострадавшим от рук украинских террористов детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, проинформировал Шуваев.Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами. Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. В Саратовской области после атаки ВСУ в ночь на воскресенье погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, александр шуваев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу