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ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две - РИА Новости Крым, 02.08.2026
ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две
ВСУ ударили дронами по детской площадке в одном из сел Белгородской области – одна девочка погибла и еще две ранены, сообщает врио губернатора Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T20:41
2026-08-02T20:45
белгородская область
александр шуваев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ударили дронами по детской площадке в одном из сел Белгородской области – одна девочка погибла и еще две ранены, сообщает врио губернатора Александр Шуваев.Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног, ее оперативно госпитализировали. Еще одну 9-летнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет в больницу. Пострадавшим от рук украинских террористов детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, проинформировал Шуваев.Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами. Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. В Саратовской области после атаки ВСУ в ночь на воскресенье погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, александр шуваев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по детской площадке в Белгородской области – погибла девочка и ранены еще две

После удара ВСУ по детской площадке на Белгородчине погибла девочка и ранены еще две

20:41 02.08.2026 (обновлено: 20:45 02.08.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ударили дронами по детской площадке в одном из сел Белгородской области – одна девочка погибла и еще две ранены, сообщает врио губернатора Александр Шуваев.
"В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой. В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжелые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для ее спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", – написал Шуваев в своем канале в МАКС.
Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног, ее оперативно госпитализировали. Еще одну 9-летнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет в больницу. Пострадавшим от рук украинских террористов детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, проинформировал Шуваев.
Ранее в воскресенье ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами. Три человека погибли и двое, в том числе ребенок, ранены из-за атаки беспилотников ВСУ на Удмуртию. В Саратовской области после атаки ВСУ в ночь на воскресенье погибли два человека.
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Белгородская областьАлександр ШуваевНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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