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ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде
ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде - РИА Новости Крым, 02.08.2026
ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде
Российские военные в воскресенье атаковали объекты инфраструктуры в порту Николаев и ударили еще по четырем судам. использовавшимся в интересах ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T18:03
2026-08-02T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в воскресенье атаковали объекты инфраструктуры в порту Николаев и ударили еще по четырем судам. использовавшимся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:в акватории Черного моря − сухогруз, перевозивший грузы военного назначения;в порту Николаев − портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, николаев, черное море, судоходство, вооруженные силы россии
ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде
ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде в Черном море