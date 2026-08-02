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ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде
ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде - РИА Новости Крым, 02.08.2026
ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде
Российские военные в воскресенье атаковали объекты инфраструктуры в порту Николаев и ударили еще по четырем судам. использовавшимся в интересах ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T18:03
2026-08-02T18:03
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николаев
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судоходство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в воскресенье атаковали объекты инфраструктуры в порту Николаев и ударили еще по четырем судам. использовавшимся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:в акватории Черного моря − сухогруз, перевозивший грузы военного назначения;в порту Николаев − портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, николаев, черное море, судоходство, вооруженные силы россии
ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде

ВС РФ ударили еще по четырем судам ВСУ в порту Николаева и на рейде в Черном море

18:03 02.08.2026
 
© РИА Новости . Мария Марикян / Перейти в фотобанкОператор БПЛА
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в воскресенье атаковали объекты инфраструктуры в порту Николаев и ударили еще по четырем судам. использовавшимся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ", – говорится в сообщении МО РФ.

В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены:
в акватории Черного моря − сухогруз, перевозивший грузы военного назначения;
в порту Николаев − портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
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