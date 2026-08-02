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Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 02.08.2026
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе дали отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T21:22
2026-08-02T21:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе дали отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Воздушную тревогу начали объявлять в Севастополе еще в сентябре 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году на полуострове ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Так, теперь сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, а затем прекращается.Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

21:22 02.08.2026 (обновлено: 21:24 02.08.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе дали отбой воздушной тревоги и выключили сирены. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС, предупреждая, что угроза атаки миновала.
Воздушную тревогу начали объявлять в Севастополе еще в сентябре 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году на полуострове ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Так, теперь сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – звучит трижды, а затем прекращается.
Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в СевастополеМихаил Развожаев
 
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