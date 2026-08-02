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Водитель легковушки сбил ребенка на электросамокате во дворе дома в Севастополе

Водитель легковушки сбил ребенка на электросамокате во дворе дома в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.08.2026

Водитель легковушки сбил ребенка на электросамокате во дворе дома в Севастополе

Восьмилетний ребенок на электросамокате пострадал в Севастополе в столкновении с "девяткой". Об этом сообщают пресс-службы полиции и прокуратуры города. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T15:31

2026-08-02T15:31

2026-08-02T15:31

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Восьмилетний ребенок на электросамокате пострадал в Севастополе в столкновении с "девяткой". Об этом сообщают пресс-службы полиции и прокуратуры города.Поданным надзорного ведомства, авария произошла в воскресенье около 11 часов 55 минут в районе дома № 39 на проспекте ПобедыНа месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Прокуратура контролирует ход проверки по данному факту и установление всех обстоятельств произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка вылетела под грузовой поезд на переезде: два человека погиблиЛегковушка сбила двух детей на "зебре" в ДжанкоеПодросток на мопеде сбил 89-летнюю женщину в Севастополе

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2026

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