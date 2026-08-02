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В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человек

В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человек - РИА Новости Крым, 02.08.2026

В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человек

В столице Крыма на территории склада одного из магазинов возник пожар, сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 02.08.2026

2026-08-02T16:52

2026-08-02T16:52

2026-08-02T16:54

новости крыма

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В столице Крыма на территории склада одного из магазинов возник пожар, сообщили в республиканском главке МЧС России.Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудников МЧС не было допущено распространение огня на соседние здания. На пожаре эвакуировали 15 человек, пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 14 человек и семь единиц техники. Причину установят эксперты, отметили в спасательном ведомстве.МЧС России напоминает:- регулярно проверяйте состояние электропроводки;- проверьте исправность световых приборов;- не перегружайте электросеть;- при пожаре звоните 101 или 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

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2026

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