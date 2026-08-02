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В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человек - РИА Новости Крым, 02.08.2026
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В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человек
В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человек - РИА Новости Крым, 02.08.2026
В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человек
В столице Крыма на территории склада одного из магазинов возник пожар, сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T16:52
2026-08-02T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В столице Крыма на территории склада одного из магазинов возник пожар, сообщили в республиканском главке МЧС России.Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудников МЧС не было допущено распространение огня на соседние здания. На пожаре эвакуировали 15 человек, пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 14 человек и семь единиц техники. Причину установят эксперты, отметили в спасательном ведомстве.МЧС России напоминает:- регулярно проверяйте состояние электропроводки;- проверьте исправность световых приборов;- не перегружайте электросеть;- при пожаре звоните 101 или 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, симферополь, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Симферополе загорелся магазин в жилом доме – эвакуировали 15 человек

На пожаре в магазине в Симферополе эвакуировали 15 человек

16:52 02.08.2026 (обновлено: 16:54 02.08.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферополе
Пожар в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В столице Крыма на территории склада одного из магазинов возник пожар, сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Симферополь, улица Стрелковая. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в складском помещении магазина", – проинформировали спасатели.
Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудников МЧС не было допущено распространение огня на соседние здания. На пожаре эвакуировали 15 человек, пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.
Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 14 человек и семь единиц техники. Причину установят эксперты, отметили в спасательном ведомстве.
МЧС России напоминает:
- регулярно проверяйте состояние электропроводки;
- проверьте исправность световых приборов;
- не перегружайте электросеть;
- при пожаре звоните 101 или 112.
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