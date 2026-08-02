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В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 02.08.2026
В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
Утром в воскресенье, 2 августа, часть Севастополя осталась без света. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 02.08.2026
2026-08-02T10:10
2026-08-02T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье, 2 августа, часть Севастополя осталась без света. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Без света временно остались жители Севастополя, пригорода и поселков, Балаклавы, Инкермана. Под отключение в том числе попали несколько предприятий города.Со списком адресов можно ознакомиться в канале "Севастопольэнерго" в МАКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бизнесу ограничат потребление электричества в субботуВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения
В Севастополе ограничено электроснабжение у части потребителей
10:10 02.08.2026 (обновлено: 10:12 02.08.2026)